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В Забайкалье разбился вертолёт Robinson R-44

В Забайкалье разбился вертолёт Robinson R-44
Происшествия,  Фото:Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ
Обошлось без пострадавших

12 апреля в 3,5 км от города Могоча в Забайкальском крае при взлёте разбился вертолёт Robinson R-44. На место происшествия выехали следователи.

- Вертолёт Robinson R-44 при взлёте задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».




Забайкальский край

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