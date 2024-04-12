В Забайкалье разбился вертолёт Robinson R-44

Происшествия, Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ

Обошлось без пострадавших



12 апреля в 3,5 км от города Могоча в Забайкальском крае при взлёте разбился вертолёт Robinson R-44. На место происшествия выехали следователи.



- Вертолёт Robinson R-44 при взлёте задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.



Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».









