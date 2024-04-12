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В прибрежном селе Бурятии дети устроили пожар

В прибрежном селе Бурятии дети устроили пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По их вине в Баргузине вспыхнул нежилой дом

Возгорание произошло в четверг, 11 апреля, в селе Баргузин. Там вспыхнул деревянный нежилой дом. О пожаре в экстренную службу 112 сообщили очевидцы.

На место отправились четыре сотрудника 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии. К их приезду в постройке уже бушевало пламя. Огонь потушили за 9 минут. Для этого пришлось задействовать одну единицу техники. 

В итоге оказался повреждён пол на площади в 4 квадратных метра. Предварительная причина – детская шалость, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар дети

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