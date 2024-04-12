В прибрежном селе Бурятии дети устроили пожар

По их вине в Баргузине вспыхнул нежилой дом
Возгорание произошло в четверг, 11 апреля, в селе Баргузин. Там вспыхнул деревянный нежилой дом. О пожаре в экстренную службу 112 сообщили очевидцы.
На место отправились четыре сотрудника 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии. К их приезду в постройке уже бушевало пламя. Огонь потушили за 9 минут. Для этого пришлось задействовать одну единицу техники.
В итоге оказался повреждён пол на площади в 4 квадратных метра. Предварительная причина – детская шалость, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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