В прибрежном селе Бурятии дети устроили пожар

По их вине в Баргузине вспыхнул нежилой дом



Возгорание произошло в четверг, 11 апреля, в селе Баргузин. Там вспыхнул деревянный нежилой дом. О пожаре в экстренную службу 112 сообщили очевидцы.



На место отправились четыре сотрудника 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии. К их приезду в постройке уже бушевало пламя. Огонь потушили за 9 минут. Для этого пришлось задействовать одну единицу техники.



В итоге оказался повреждён пол на площади в 4 квадратных метра. Предварительная причина – детская шалость, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

