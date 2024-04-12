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Жителя Улан-Удэ оштрафовали за тонировку

Жителя Улан-Удэ оштрафовали за тонировку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему придётся раскошелиться на две тысячи рублей

Житель бурятской столицы пошёл под суд за тонированный автомобиль. В середине марта на него составили протокол по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ («Управление ТС, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств»). Тогда автомобилиста оштрафовали и потребовали от него снять плёнку с передних боковых стёкол.

Однако делать этого улан-удэнец не стал. В начале апреля он вновь попался сотрудникам ГИБДД. На нарушителя опять оформили протокол. Мужчину в итоге оштрафовали на 2000 рублей. Постановление суда ещё вступило в законную силу.
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