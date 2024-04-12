Бурятию включили в топ-7 регионов для хайкинга



- Хайкинг – короткое путешествие по подготовленным тропам, чаще всего – горным, которое длится не более дня. Его можно попробовать всем без исключения – недолгие прогулки на природе любят и компании друзей, и семьи с детьми, – отмечают в «Туту.ру».



В список попали Красноярский край, Приморье, Дагестан, Алтай, Карелия, Ленинградская область и Бурятия. В республике эксперты насчитали десятки пеших маршрутов.



- Есть и длинные, на которые требуется минимум четыре-пять дней, и покороче. Если чувствуете в себе силы, попробуйте пройти живописным маршрутом от села Барагхан (село в Курумканском районе – прим.) – подъём предстоит крутой, зато сверху откроются невероятные виды на Баргузинскую долину, – советуют эксперты. – И, безусловно, один из самых популярных вариантов отдыха в регионе – пешая прогулка по берегу Байкала.

Представители сервиса путешествий «Туту.ру» составили подборку российских регионов, которые больше всего подходят для хайкинга – так называются пешие прогулки на природе.