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Жителей райцентра в Бурятии одолели уличные пьяницы

Жителей райцентра в Бурятии одолели уличные пьяницы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они превратили гараж в настоящую свалку из бутылок

Закаменцы в шоке от местных жителей, которые регулярно устраивают попойки на улице Нагорная. Пьянками дело не ограничивается – эти самые мужчины, по словам обеспокоенных людей, употребляют прямо в гараже, а бутылки выбрасывают в соседний, открытый.

Просьбы и увещевания пока ни к чему не привели.

- Просили их, чтобы не делали так, но толку никакого. Куда можно обратиться? Просто потом приходят дети с ближайших улиц и бьют эти бутылки по всей улице, – поведали жители райцентра в группе «Закамна-инфо.24/7».

Власти посоветовали им обратиться непосредственно в ОВД по Закаменскому району – как по поводу распития спиртных напитков, так и детей-хулиганов. С последними проведут профилактические беседы.
алкоголь пьянство жалобы Закаменск

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