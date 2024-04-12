Жителей райцентра в Бурятии одолели уличные пьяницы

Они превратили гараж в настоящую свалку из бутылок



Закаменцы в шоке от местных жителей, которые регулярно устраивают попойки на улице Нагорная. Пьянками дело не ограничивается – эти самые мужчины, по словам обеспокоенных людей, употребляют прямо в гараже, а бутылки выбрасывают в соседний, открытый.



Просьбы и увещевания пока ни к чему не привели.



- Просили их, чтобы не делали так, но толку никакого. Куда можно обратиться? Просто потом приходят дети с ближайших улиц и бьют эти бутылки по всей улице, – поведали жители райцентра в группе «Закамна-инфо.24/7».



Власти посоветовали им обратиться непосредственно в ОВД по Закаменскому району – как по поводу распития спиртных напитков, так и детей-хулиганов. С последними проведут профилактические беседы.

