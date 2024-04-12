Жителей Бурятии призвали не мусорить возле аэропорта

«Картину, которую мы наблюдаем вгоняет в уныние», - сказал Дмитрий Гармаев



Генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев призвал пассажиров и местных жителей не разбрасывать мусор возле воздушной гавани. Соответствующее обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.



- Каждый раз эта удручающая картина, то что мы видим возле аэропорта вгоняет в уныние. Ведь это всё делаем мы. Мы бросаем весь этот мусор. Мы делаем так, что неприятно даже ходить по улицам. Давайте будем более аккуратными, более благодарными и не будем мусорить. Это просто кошмар какой-то, безобразие! - обратился Дмитрий Гармаев.



Директор аэропорта отметил, что сегодня весь персонал вышел на субботник. На видео он показал кучу разбросанных пустых бутылок, банок, этикеток, окурков и прочий мусор.





