Жителей Бурятии призвали не мусорить возле аэропорта

«Картину, которую мы наблюдаем вгоняет в уныние», - сказал Дмитрий Гармаев
Генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев призвал пассажиров и местных жителей не разбрасывать мусор возле воздушной гавани. Соответствующее обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.
- Каждый раз эта удручающая картина, то что мы видим возле аэропорта вгоняет в уныние. Ведь это всё делаем мы. Мы бросаем весь этот мусор. Мы делаем так, что неприятно даже ходить по улицам. Давайте будем более аккуратными, более благодарными и не будем мусорить. Это просто кошмар какой-то, безобразие! - обратился Дмитрий Гармаев.
Директор аэропорта отметил, что сегодня весь персонал вышел на субботник. На видео он показал кучу разбросанных пустых бутылок, банок, этикеток, окурков и прочий мусор.
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Общество, Фото:
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