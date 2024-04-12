Нарушение предлагают устранить за пять дней
Сотрудники городской администрации проверяют, как организации убирают мусор, очищают фасады, озеленяют свои территории, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Предприятиям, которые не следят за прилегающей территорией, выписывают уведомления об устранении нарушений в пятидневный срок.
Очередной рейд прошёл по улице Иволгинская на Левобережье. Здесь не убран мусор, не помыты грязные фасады. Организациям вручены уведомления о необходимости привести в порядок свои территории и здания.
Всего в Улан-Удэ в адрес организаций вручено более 150 уведомлений об обязанности санитарной уборки прилегающей территории.
Сообщить о нарушении правил благоустройства можно по телефону управления административного контроля КГХ: 37-72-52
Как сообщал «Байкал-Daily», месячник чистоты в Улан-Удэ продлится до 30 апреля. Общегородской субботник состоится 20 апреля (0+).
Предприятия в Улан-Удэ проверяют на чистоту
Общество, Фото:
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