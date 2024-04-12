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Предприятия в Улан-Удэ проверяют на чистоту

Предприятия в Улан-Удэ проверяют на чистоту
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Нарушение предлагают устранить за пять дней

Сотрудники городской администрации проверяют, как организации убирают мусор, очищают фасады, озеленяют свои территории, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Предприятиям, которые не следят за прилегающей территорией, выписывают уведомления об устранении нарушений в пятидневный срок.

Очередной рейд прошёл по улице Иволгинская на Левобережье. Здесь не убран мусор, не помыты грязные фасады. Организациям вручены уведомления о необходимости привести в порядок свои территории и здания.

Всего в Улан-Удэ в адрес организаций вручено более 150 уведомлений об обязанности санитарной уборки прилегающей территории.

Сообщить о нарушении правил благоустройства можно по телефону управления административного контроля КГХ: 37-72-52

Как сообщал «Байкал-Daily», месячник чистоты в Улан-Удэ продлится до 30 апреля. Общегородской субботник состоится 20 апреля (0+). 
месячник чистоты

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