В Чите бывшего сотрудника УФСИН осудили за взятки от заключённых

Осуждённые просили пронести им наркотики



В Чите предстал перед судом бывший сотрудник следственного изолятора №1 УФСИН по Забайкальскому краю. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и пособничестве на незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта в крупном размере.



Как установлено следствием и судом, осуждённый, являясь должностным лицом в читинском следственном изоляторе, превысил свои должностные полномочия и получил взятку.



- В сентябре 2023 года экс-сотрудник СИЗО получил предложение от содержащегося в следственном изоляторе осуждённого пронести за незаконное вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей наркотическое вещество. 6 сентября 2023 года при попытке проноса наркотиков общим весом более 9 граммов фигурант был задержан сотрудниками УФСИН, - сообщил в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



Кроме того, по данному уголовному делу виновным в даче взятки признан осуждённый, которому с учётом неотбытого срока лишения свободы назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



