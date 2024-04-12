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В Чите бывшего сотрудника УФСИН осудили за взятки от заключённых

В Чите бывшего сотрудника УФСИН осудили за взятки от заключённых
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённые просили пронести им наркотики

В Чите предстал перед судом бывший сотрудник следственного изолятора №1 УФСИН по Забайкальскому краю. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и пособничестве на незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта в крупном размере.

Как установлено следствием и судом, осуждённый, являясь должностным лицом в читинском следственном изоляторе, превысил свои должностные полномочия и получил взятку.

- В сентябре 2023 года экс-сотрудник СИЗО получил предложение от содержащегося в следственном изоляторе осуждённого пронести за незаконное вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей наркотическое вещество. 6 сентября 2023 года при попытке проноса наркотиков общим весом более 9 граммов фигурант был задержан сотрудниками УФСИН, - сообщил в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, по данному уголовному делу виновным в даче взятки признан осуждённый, которому с учётом неотбытого срока лишения свободы назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Чита УФСИН суд приговор взятка

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