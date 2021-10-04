Жители Бурятии смогут проверить знания по экологии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители всероссийского экодиктанта получат призы



14 ноября стартует всероссийский экологический диктант (12+).



Экодиктант пройдёт с 14 по 18 ноября в онлайн формате на сайте экодиктант.рус. На портале неравнодушные к природе жители Бурятии могут ознакомиться с видеоинструкциями, а также полезными и познавательными материалами по вопросам пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений, а также раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха.



- В первую очередь, экодиктант направлен на воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе у подрастающего поколения. Также он призван привлечь внимание россиян к вопросам охраны окружающей среды, - отметил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Принять участие может любой желающий в возрасте от 12 лет. Все участники получат сертификаты, а победители – почётные грамоты и призы.

