Победители всероссийского экодиктанта получат призы
14 ноября стартует всероссийский экологический диктант (12+).
Экодиктант пройдёт с 14 по 18 ноября в онлайн формате на сайте экодиктант.рус. На портале неравнодушные к природе жители Бурятии могут ознакомиться с видеоинструкциями, а также полезными и познавательными материалами по вопросам пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений, а также раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха.
- В первую очередь, экодиктант направлен на воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе у подрастающего поколения. Также он призван привлечь внимание россиян к вопросам охраны окружающей среды, - отметил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Принять участие может любой желающий в возрасте от 12 лет. Все участники получат сертификаты, а победители – почётные грамоты и призы.
Жители Бурятии смогут проверить знания по экологии
Общество, Фото:
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