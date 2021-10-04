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Жители Бурятии смогут проверить знания по экологии

Жители Бурятии смогут проверить знания по экологии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победители всероссийского экодиктанта получат призы

14 ноября стартует всероссийский экологический диктант (12+).

Экодиктант пройдёт с 14 по 18 ноября в онлайн формате на сайте экодиктант.рус. На портале неравнодушные к природе жители Бурятии могут ознакомиться с видеоинструкциями, а также полезными и познавательными материалами по вопросам пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений, а также раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха.

- В первую очередь, экодиктант направлен на воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе у подрастающего поколения. Также он призван привлечь внимание россиян к вопросам охраны окружающей среды, - отметил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

Принять участие может любой желающий в возрасте от 12 лет. Все участники получат сертификаты, а победители – почётные грамоты и призы.
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