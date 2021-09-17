Прививки от COVID-19 будут ставиться двухкомпонентным и однокомпонентным препаратами
Передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ) «Академик Фёдор Углов» с 19 сентября по 1 октября совершит очередную рабочую поездку по Иркутской области. Оказание медицинской помощи специалистами ПКДЦ на станциях будет осуществляться с 9:00 до 18:00 часов местного времени.
Кроме того, в составе оборудован вагон с прививочными кабинетами, где будет проводиться вакцинация от COVID-19 – как двухкомпонентным, так и однокомпонентным препаратом. Перед вакцинацией пациентов осмотрит врач-терапевт. После процедуры в течение получаса они будут находиться под наблюдением в специально оборудованном для этого вагоне.
В графике работы ПДКЦ запланированы остановки на следующих станциях:
19-20 сентября – ст. Лена,
21 сентября – ст. Коршуниха-Ангарская,
22 сентября – ст. Гидростроитель,
23 сентября – ст. Вихоревка,
24-25 сентября – ст. Тайшет,
26 сентября – ст. Нижнеудинск,
27 сентября – ст. Тулун,
28-29 сентября – ст. Зима,
30 сентября – 1 октября – ст. Залари.
- Направление в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в ЧУЗ «РЖД-Медицина», - сообщает пресс-служба ВСЖД.
Медицинский поезд продолжит вакцинацию в Иркутской области
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