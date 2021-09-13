В Бурятии экоактивисты убрали с берега Байкала печь, матрацы и кучу мусора

В День Байкала экоактивисты собрали 132 мешка мусора
12 сентября, в День Байкала, волонтёры «Новой Энергии» вместе с сотрудниками «Бурприроды» провели в Бурятии большой субботник. Мусор убрали в Безымянке.
Акция в Безымянке 12 сентября стала 11-й по счёту в «Календаре субботников» - проекте, который получил поддержку фонда президентских грантов. Всем активистам предоставили транспорт, перчатки и мешки для мусора, освежающие напитки и накормили обедом.
Волонтёры убирали особо охраняемую природную территорию регионального значения, которая относится к рекреационной местности «Побережье Байкала».
- Мы выезжали убирать второй участок рекреационной местности «Побережье Байкала» - Безымянку Прибайкальского района до границ Баргузинского района. Площадь лесного участка там - 737,8 га. Убрали лишь часть, ликвидировали два больших мусорных очага. Спасибо всем, кто откликнулся и провел воскресенье с пользой, - рассказали в «Бурприроде».
Сил государственной охраны недостаточно, чтобы противостоять потоку безответственности туристов и гостей на огромных территориях. Поэтому помощь волонтёров и эко-просветительского проекта #КалендарьСубботников оказалась как никогда необходима.
- Дружной командой мы спокойно и методично разобрались с двумя крупными мусорными очагами, которые возникают после отдыха диких туристов. В начале один пакет оставил, потом второй, третий и покатилась мусорная дорога в сторону Байкала. Зачем люди начинают скидывать мусор перед выездом на дорогу... его же просто некому убрать. И таких выездов из лесов и побережий много, - говорит организатор субботника, автор проектов #МусорИзГоловы и #календарьсубботников Чингис Болотов.
Необычной мусорной «добычей» волонтёров стали печь, матрацы, много бутылок от дорогого виски, люксовой водки, бутылки от дорогого пива и много-много пластиковых бутылок.
Всего «Новая Энергия» за летний сезон провела четыре чемпионата по сбору мусора на Байкале в популярных местах отдыха - в Горячинске, Максимихе, Энхалуке и в труднодоступном месте - Налимовке. По итогам акций экоактивисты собрали более 300 тонн мусора.
В Бурятии экоактивисты убрали с берега Байкала печь, матрацы и кучу мусора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Улан-удэнка вошла в число 15-ти лучших в стране
Вопросом занимаются также сотрудники Росприроднадзора и Бурприроднадзора
Главные партии в постановке исполнили финалисты престижного международного конкурса
Жители Ялты увидели спектакль «Старик и море»
Корону «Мисс Улан-Удэ» завоевала 18-летняя девушка
На Байкал приезжала съёмочная группа программы «Гастротур»
Алексей Башлеев погиб в 2000 году
В лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов.
Георгий Колмаков установил памятник на свою пенсию
В больницах лежат более 340 больных ковидом
Ансамбль «Гулувун» представил на московском фестивале новую программу
Первая в истории Бурятии трансплантация длилась три часа
Синоптики прогнозируют отсутствие дождей
Общество, 12.09.2021
Элеватор без «небоскрёбов», «Октябрь» жив, а Улан-Удэ ещё «Бурятии моей звезда»…
Общество, 12.09.2021
Туристы охотно едут в Чивыркуйский залив и на Ушканьи острова