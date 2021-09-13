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В Бурятии экоактивисты убрали с берега Байкала печь, матрацы и кучу мусора

В Бурятии экоактивисты убрали с берега Байкала печь, матрацы и кучу мусора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В День Байкала экоактивисты собрали 132 мешка мусора

12 сентября, в День Байкала, волонтёры «Новой Энергии» вместе с сотрудниками «Бурприроды» провели в Бурятии большой субботник. Мусор убрали в Безымянке.

Акция в Безымянке 12 сентября стала 11-й по счёту в «Календаре субботников» - проекте, который получил поддержку фонда президентских грантов. Всем активистам предоставили транспорт, перчатки и мешки для мусора, освежающие напитки и накормили обедом.

Волонтёры убирали особо охраняемую природную территорию регионального значения, которая относится к рекреационной местности «Побережье Байкала».

- Мы выезжали убирать второй участок рекреационной местности «Побережье Байкала» - Безымянку Прибайкальского района до границ Баргузинского района. Площадь лесного участка там - 737,8 га. Убрали лишь часть, ликвидировали два больших мусорных очага. Спасибо всем, кто откликнулся и провел воскресенье с пользой, - рассказали в «Бурприроде».

Сил государственной охраны недостаточно, чтобы противостоять потоку безответственности туристов и гостей на огромных территориях. Поэтому помощь волонтёров и эко-просветительского проекта #КалендарьСубботников оказалась как никогда необходима.

- Дружной командой мы спокойно и методично разобрались с двумя крупными мусорными очагами, которые возникают после отдыха диких туристов. В начале один пакет оставил, потом второй, третий и покатилась мусорная дорога в сторону Байкала. Зачем люди начинают скидывать мусор перед выездом на дорогу... его же просто некому убрать. И таких выездов из лесов и побережий много, - говорит организатор субботника, автор проектов #МусорИзГоловы и #календарьсубботников Чингис Болотов.

Необычной мусорной «добычей» волонтёров стали печь, матрацы, много бутылок от дорогого виски, люксовой водки, бутылки от дорогого пива и много-много пластиковых бутылок.

Всего «Новая Энергия» за летний сезон провела четыре чемпионата по сбору мусора на Байкале в популярных местах отдыха - в Горячинске, Максимихе, Энхалуке и в труднодоступном месте - Налимовке. По итогам акций экоактивисты собрали более 300 тонн мусора.

мусор волонтеры

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