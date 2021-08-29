За выходные уровень воды в Селенге поднялся на 16 сантиметров
Сегодня возобновляет работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды в реках Улан-Удэ. За выходные уровень воды в р. Селенга поднялся на 16 сантиметров и составляет на сегодня 214 см.
⠀
Дежурство организовано из числа сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям и управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ. ⠀
⠀
На прошлой неделе в СНТ «Сибиряк» выполнены работы по берегоукреплению и сооружению защитной насыпи протяжённостью 2 км. Укрепили берег по улицам Урожайной и Блюхера. Также проведена отсыпка и поднятие низменных участков, грунтовых дорог и проезжих частей. Отсыпаны ул. Кипрейная в мкрн Тулунжа, ул. Сельская, ул. Судоремонтная и другие участки дорог, где фиксировался выход речной воды и существовала проблема подъезда к жилым домам, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ возобновил работу оперштаб по контролю за уровнем воды в реках ⠀
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Баир Шигаев участвовал в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой
За выходные уровень воды в Селенге поднялся на 16 сантиметров
Предлагаем взглянуть на августовскую подборку фотографий Сергея Тарасенко
Населённым пунктам, находящимся ниже по течению реки, надо готовиться к подъёму уровня воды
Туристка не могла самостоятельно передвигаться
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Молодой полицейский осуждён на три года
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия библиотеки
В отделениях реанимации находятся 49 пациентов
В лесах определены места для отдыха, сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно в особый противопожарный режим
Сельчан предупредили, что в связи с неурожаем кедрового ореха, ягод возможен ещё выход хищников
Мужчина получил 4 года колонии
Местами ожидаются грозы
Общество, 28.08.2021
Счастливая девушка едва сдержала слёзы
Общество, 28.08.2021
Поэтесса из Санкт-Петербурга, написавшая слова песни, и Лудуб Очиров познакомились несколько лет назад