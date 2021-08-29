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В Улан-Удэ возобновил работу оперштаб по контролю за уровнем воды в реках ⠀

В Улан-Удэ возобновил работу оперштаб по контролю за уровнем воды в реках ⠀
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
За выходные уровень воды в Селенге поднялся на 16 сантиметров

Сегодня возобновляет работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды в реках Улан-Удэ. За выходные уровень воды в р. Селенга поднялся на 16 сантиметров и составляет на сегодня 214 см.

Дежурство организовано из числа сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям и управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ. ⠀

На прошлой неделе в СНТ «Сибиряк» выполнены работы по берегоукреплению и сооружению защитной насыпи протяжённостью 2 км. Укрепили берег по улицам Урожайной и Блюхера. Также проведена отсыпка и поднятие низменных участков, грунтовых дорог и проезжих частей. Отсыпаны ул. Кипрейная в мкрн Тулунжа, ул. Сельская, ул. Судоремонтная и другие участки дорог, где фиксировался выход речной воды и существовала проблема подъезда к жилым домам, сообщили в мэрии Улан-Удэ. 
уровень воды администрация Улан-Удэ

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