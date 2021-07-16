На «Госуслугах» появился сервис для инвалидов

В сентябре планируется дальнейшее расширение этой услуги



На портале «Госуслуги» заработал новый сервис для граждан с инвалидностью. Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, чтобы:

- получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы;

- получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;

- получить собаку-проводника, а также компенсировать расходы на её содержание и ветеринарное обслуживание;

- компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.



- В сентябре 2021 года планируется расширение данной услуги. Сервис позволит через «Госуслуги» получать технические средства реабилитации, используя электронный сертификат. При оформлении заявления на ТСР достаточно будет выбрать соответствующую опцию, – рассказал замглавы министерства труда России Алексей Скляр.



Напомним, в рамках реализации суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» осуществляется работа по переводу услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид. Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на «Госуслуги» позволит упростить процесс получения такой услуги. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Справка



К техническим средствам реабилитации относятся устройства, которые компенсируют или устраняют ограничения жизнедеятельности граждан с инвалидностью. Информация о положенных технических средствах и услугах для реабилитации содержится в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, которая составляется индивидуально для каждого человека с инвалидностью и учитывает его потребности.

