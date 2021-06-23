Перед работами все добровольцы сдали ПЦР-тесты
Спортсмены по своей инициативе помогают больницам Улан-Удэ, рассказали в минспорта Бурятии.
Воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва под руководством тренера Баяра Цыренова в эти выходные приняли участие в переоборудовании гостиницы «Улан-Удэ Парк Отель» (бывшее название «Гэсэр») под ковидный госпиталь.
Перед работами спортсмены сдали ПЦР-тесты, чтобы убедиться, что здоровы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ковидный госпиталь в здании гостиницы власти вынуждены были вновь развернуть из-за нехватки мест в больницах. Первый больной сюда поступил 20 июня.
В Улан-Удэ спортсмены помогли в обустройстве ковидного госпиталя
Общество, Фото:
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