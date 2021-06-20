 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 июня

19 июня

18 июня

Популярное

В Улан-Удэ в ковидный стационар в гостинице поступил первый пациент

В Улан-Удэ в ковидный стационар в гостинице поступил первый пациент
Общество,  Фото:instagram.com/drkb_03
Гостиницу в центре города переоборудовали в ковидный госпиталь

Сегодня утром поступил первый пациент в ковидный стационар Детской республиканской клинической больницы в гостинице «Гэсэр» (ныне «Улан-Удэ Парк Отель».).

- Хочется поблагодарить всех работников, участвовавших в открытии «Гэсэра»! За неполные сутки развернули и приняли больных! Команда во главе с главной медсестрой ДРКБ Даримой Васильевной Сосоровой и старшей медсестрой консультативного отделения, а ныне - ковидного в «Гэсэре» - Юлией Анатольевной Зайцевой вместе с сотрудниками АХЧ, охраны, айтишниками, кислородчиками работали день, ночь и утром отделение принимает больных, - сообщается в аккаунте больницы в Instagram.

О том, что гостиницу вновь переоборудуют под больницу, стало известно 12 июня.

- Ресурсы больничного фонда мы исчерпали. При этом COVID-19 изменился: помолодел - болеют все возраста. У нас студенты болеют гораздо больше, чем в осенний пик. Беременные болеют, причём в реанимации беременные лежат. Ситуация непростая, - отмечал тогда глава Бурятии Алексей Цыденов. 
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пропускной режим введён в двух бурятских сёлах
Пропускной режим введён в двух бурятских сёлах
Общество, 20.06.2021
Связано это с ростом числа больных коронавирусом
Жительница Забайкалья убила сожителя после ссоры
Жительница Забайкалья убила сожителя после ссоры
Общество, 20.06.2021
Она убила мужчину после того, как он уснул
Главврач врачебно-физкультурного диспансера Бурятии поздравил коллег с праздником
Главврач врачебно-физкультурного диспансера Бурятии поздравил коллег с праздником
Общество, 20.06.2021
«Всем - профессионализма, удачи, всего самого хорошего!», – пожелал Ярослав Шубин
Дизайнер из Бурятии не смогла победить в шоу молодых дизайнеров
Дизайнер из Бурятии не смогла победить в шоу молодых дизайнеров
Общество, 20.06.2021
Талантливый дизайнер дошла до финала конкурса
В водоохранной зоне Уды в Бурятии незаконно добывали песчано-гравийную смесь
В водоохранной зоне Уды в Бурятии незаконно добывали песчано-гравийную смесь
Общество, 20.06.2021
Нарушителей привлекли к административной ответственности
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 20.06.2021
Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено
Спрос на медиков в Бурятии за два года вырос почти в 2 раза
Спрос на медиков в Бурятии за два года вырос почти в 2 раза
Общество, 20.06.2021
Чаще всего работодатели искали медсестёр, терапевтов, фармацевтов-провизоров, педиатров, неврологов
В Забайкалье спасли водителя из зоны подтопления
В Забайкалье спасли водителя из зоны подтопления
Общество, 20.06.2021
Машину мужчины смыло потоком воды с трассы
Бурятский «Хатико» обрёл новых хозяев
Бурятский «Хатико» обрёл новых хозяев
Общество, 20.06.2021
История с выброшенной на дорогу собакой закончилась хэппи-эндом.

В Бурятии за сутки выявили 243 новых случая COVID-19
В Бурятии за сутки выявили 243 новых случая COVID-19
Общество, 20.06.2021
Умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Улан-Удэ вернётся летняя жара
В Улан-Удэ вернётся летняя жара
Общество, 20.06.2021
Днём воздух в столице Бурятии прогреется до +29
В Бурятии частные клиники приостанавливают приём
В Бурятии частные клиники приостанавливают приём
Общество, 19.06.2021
Горожане не могут записаться на приём к платным врачам
В Бурятии с начала лета утонули трое детей
В Бурятии с начала лета утонули трое детей
Общество, 19.06.2021
Всего на воде погибло восемь человек 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^