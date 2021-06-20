Гостиницу в центре города переоборудовали в ковидный госпиталь
Сегодня утром поступил первый пациент в ковидный стационар Детской республиканской клинической больницы в гостинице «Гэсэр» (ныне «Улан-Удэ Парк Отель».).
- Хочется поблагодарить всех работников, участвовавших в открытии «Гэсэра»! За неполные сутки развернули и приняли больных! Команда во главе с главной медсестрой ДРКБ Даримой Васильевной Сосоровой и старшей медсестрой консультативного отделения, а ныне - ковидного в «Гэсэре» - Юлией Анатольевной Зайцевой вместе с сотрудниками АХЧ, охраны, айтишниками, кислородчиками работали день, ночь и утром отделение принимает больных, - сообщается в аккаунте больницы в Instagram.
О том, что гостиницу вновь переоборудуют под больницу, стало известно 12 июня.
- Ресурсы больничного фонда мы исчерпали. При этом COVID-19 изменился: помолодел - болеют все возраста. У нас студенты болеют гораздо больше, чем в осенний пик. Беременные болеют, причём в реанимации беременные лежат. Ситуация непростая, - отмечал тогда глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ в ковидный стационар в гостинице поступил первый пациент
Общество, Фото:
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