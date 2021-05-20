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В Бурятии подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом

В Бурятии подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость COVID-2019 идёт в гору

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 20 мая общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 37 796. Из них 54% (20 190) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус в Бурятии подтвердили у 47 человек, из них 36 – в Улан-Удэ.

Заболеваемость пошла в гору. Сегодняшний показатель – самый высокий за последние дни. Вообще, ситуация в Бурятии начала ухудшаться после длительных майских выходных. Если до этого суточный прирост ежедневно был менее 30-ти больных, после праздников стали выявлять более 30-ти, а затем и более 40 заражённых. При этом рост произошёл во всех возрастных группах: так, среди подростков 15-17 лет заболеваемость выросла в пять раз, а среди людей в возрасте 50-64 лет – в 1,5 раза.

Накануне вылечились от коронавируса 42 жителя Бурятии. С начала пандемии болезнь победили 36 508 человек, или 96%.

Продолжаются ежедневные летальные случаи. С середины октября была всего пара дней, когда никто из больных ковидом не умирал. За последние сутки в Бурятии скончались три человека. Всего же с начала пандемии умерли 883 пациентов с COVID-19.

В стационарах республики сегодня получают лечение 281 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 177. В отделениях реанимации находится 33 пациента (из них старше 65 лет – 17), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65-ти – 11).

Для лечения пациентов с COVID-19 имеется 337 коек, из них свободно 56. Занятость коечного фонда составляет 83%.

Амбулаторное лечение проходят 124 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1647 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в управлении Роспотребнадзора по Бурятии опровергли слухи о закрытии ночных клубов.

На днях также в БГУ опровергли информацию о принуждении студентов к вакцинации от коронавируса.

На днях главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев, комментируя рост заболеваемости, заявил о необходимости максимально ограничить проведение массовых мероприятий.


коронавирус профилактика
 
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