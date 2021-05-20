В Бурятии подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Заболеваемость COVID-2019 идёт в гору
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 20 мая общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 37 796. Из них 54% (20 190) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус в Бурятии подтвердили у 47 человек, из них 36 – в Улан-Удэ.
Заболеваемость пошла в гору. Сегодняшний показатель – самый высокий за последние дни. Вообще, ситуация в Бурятии начала ухудшаться после длительных майских выходных. Если до этого суточный прирост ежедневно был менее 30-ти больных, после праздников стали выявлять более 30-ти, а затем и более 40 заражённых. При этом рост произошёл во всех возрастных группах: так, среди подростков 15-17 лет заболеваемость выросла в пять раз, а среди людей в возрасте 50-64 лет – в 1,5 раза.
Накануне вылечились от коронавируса 42 жителя Бурятии. С начала пандемии болезнь победили 36 508 человек, или 96%.
Продолжаются ежедневные летальные случаи. С середины октября была всего пара дней, когда никто из больных ковидом не умирал. За последние сутки в Бурятии скончались три человека. Всего же с начала пандемии умерли 883 пациентов с COVID-19.
В стационарах республики сегодня получают лечение 281 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 177. В отделениях реанимации находится 33 пациента (из них старше 65 лет – 17), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65-ти – 11).
Для лечения пациентов с COVID-19 имеется 337 коек, из них свободно 56. Занятость коечного фонда составляет 83%.
Амбулаторное лечение проходят 124 пациента с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1647 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в управлении Роспотребнадзора по Бурятии опровергли слухи о закрытии ночных клубов.
На днях также в БГУ опровергли информацию о принуждении студентов к вакцинации от коронавируса.
На днях главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев, комментируя рост заболеваемости, заявил о необходимости максимально ограничить проведение массовых мероприятий.
В Бурятии подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Общество, Фото:
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