Информацию прокомментировали в управлении Роспотребнадзора
В Бурятии официально опровергли слухи о закрытии ночных клубов. Информация об этом появилась в бурятских пабликах. В сообщении говорилось, что якобы распоряжение о закрытии ночных заведений дал главе Бурятии Алексею Цыденову главный санитарный врач Сергей Ханхареев.
Отметим, что управление Роспотребнадзора никак не может приказывать главе, а может внести предложение или, например, дать рекомендации. Да и информацию о закрытии ночных клубов опровергли.
- Управление Роспотребнадзора по Бурятии в адрес главы подобных предложений не направляло. На сегодняшний день, согласно указу главы Бурятии, деятельность ночных клубов осуществляется по режиму предприятий общественного питания, без организации танцпола и дискотек, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Учитывая рост заболеваемости коронавируса, санитарные врачи попросили жителей Бурятии ограничить посещение мест массового скопления людей.
На утро 19 мая в Бурятии общее число заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 37 749. За последние сутки заболел 41 человек. Заболеваемость пошла в гору после майских праздников.
В Бурятии опровергли слухи о закрытии ночных клубов
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