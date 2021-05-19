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В Бурятии опровергли слухи о закрытии ночных клубов

В Бурятии опровергли слухи о закрытии ночных клубов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Информацию прокомментировали в управлении Роспотребнадзора

В Бурятии официально опровергли слухи о закрытии ночных клубов. Информация об этом появилась в бурятских пабликах. В сообщении говорилось, что якобы распоряжение о закрытии ночных заведений дал главе Бурятии Алексею Цыденову главный санитарный врач Сергей Ханхареев.

Отметим, что управление Роспотребнадзора никак не может приказывать главе, а может внести предложение или, например, дать рекомендации. Да и информацию о закрытии ночных клубов опровергли.

- Управление Роспотребнадзора по Бурятии в адрес главы подобных предложений не направляло. На сегодняшний день, согласно указу главы Бурятии, деятельность ночных клубов осуществляется по режиму предприятий общественного питания, без организации танцпола и дискотек, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Учитывая рост заболеваемости коронавируса, санитарные врачи попросили жителей Бурятии ограничить посещение мест массового скопления людей.

На утро 19 мая в Бурятии общее число заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 37 749. За последние сутки заболел 41 человек. Заболеваемость пошла в гору после майских праздников.


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