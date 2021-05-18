В Бурятии рекомендуют максимально ограничить массовые мероприятия

Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили о росте заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах после длительных майских выходных.
Сегодня получают лечение от COVID-19 в Бурятии 389 человек. За весь период в республике зарегистрировано 37 708 случаев (+37 за последние сутки) коронавирусной инфекции.
- Как и прогнозировалось, за прошедшую неделю с 10 по 16 мая в республике зарегистрирован рост заболеваемости, показатель составил 23,7 на 100 тысяч населения. Это на 33% выше предыдущей недели. Рост отмечается во всех возрастных и социальных группах – отмечает руководитель управления Роспотребнадзора – главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
Так, в возрастной группе детей до 17 лет заболеваемость выросла в 1,7 раз, в том числе в группе 15-17 лет – в пять раз. В группе 18-64 года – на 30%, в том числе 50-64 лет – в 1,5 раза. В группе 65 лет и старше - на 18 %.
Кроме того, возросло число инфицированных в районах республики на 33%. Превышение республиканского показателя отмечается в Курумканском районе в 3,9 раза, в Селенгинском, Кабанском районах – в 2,5 раза, Заиграевском районе - в 1,6 раза. Все инфицирования связаны с перемещениями на территории республики, посещением массовых мероприятий и развитием эпидпроцесса в домашних очагах.
- Нами продолжается усиленная работа в очагах с целью их своевременной локализации. Так, за прошедшую неделю доля инфицированных среди контактных лиц составила 7,3%, против 5,7% на предыдущей неделе, - утверждает Сергей Ханхареев, - А рост заболеваемости обусловлен активизацией миграции населения в период майских праздников, а также эффектом отложенных вызовов в период праздничных дней. С учётом инкубационного периода следует ожидать таких уровней заболеваемости и на предстоящей неделе. В связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории республики, недостаточным уровнем вакцинации населения мы считаем, что необходимо максимально ограничить проведение массовых мероприятий, сократить численность зрителей и длительность проведения мероприятий.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на заседании республиканского оперштаба Роспотребнадзор выступал за отмену фестиваля «Голос кочевников», билеты на который уже продаются. Впрочем, рассматривается вариант переноса фестиваля под крышу, например, в ФСК.
Также сейчас республики решают, как проводить выпускные вечера в этом году. Вероятнее всего, будет только разрешено присутствие только одного родителя на ребёнка.
В Бурятии рекомендуют максимально ограничить массовые мероприятия
Общество, Фото:
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