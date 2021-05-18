В Улан-Удэ опровергли слухи о принуждении студентов к вакцинации

В соцсетях распространяется информация, что студентов Бурятского госуниверситета, проживающих в общежитиях, якобы принуждают ставить прививку от коронавируса.
«Каждый день принуждают ставить прививку, угрожая выселением и отчислением. Может, хоть через соцсети администрация поймет, что студенты не желают прививаться», - заявил автор поста.
Здесь прилагается скрин из мессенджера, где говорится следующее:
«Здравствуйте! Уважаемые студенты, в целях предотвращения распространения заболеваний новой коронавирусной инфекцией с 1 июня 2021 г. в общежитиях БГУ остаются только вакцинированные студенты. Рекомендуем завтра поставить прививку. Жду список».
В пресс-службе БГУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.
- В связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о том, что якобы с 1 июня в общежитиях БГУ запрещено проживание невакцинированных студентов, сообщаю, что данная информация не соответствует действительности. Сотрудникам и студентам БГУ действительно было предложено пройти вакцинирование от коронавирусной инфекции, однако никаких санкционных мер к студентам и сотрудникам, принявшим решение не вакцинироваться, не предусмотрено и применяться не будет, - разъяснил ситуацию начальник управления по связям с общественностью университета Иван Логинов.
Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 10 мая, первым компонентом вакцины в Бурятии было привито 93 584 человека. Это 80% от поступившей в республику вакцины. Завершили вакцинацию, получив два этапа прививок, по данным на 10 мая, 59 582 жителя Бурятии (это примерно 6% от общей численности жителей республики).