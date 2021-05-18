В Улан-Удэ опровергли слухи о принуждении студентов к вакцинации

«Здравствуйте! Уважаемые студенты, в целях предотвращения распространения заболеваний новой коронавирусной инфекцией с 1 июня 2021 г. в общежитиях БГУ остаются только вакцинированные студенты. Рекомендуем завтра поставить прививку. Жду список».

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