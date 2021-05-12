Школы Улан-Удэ тотально проверят после казанской трагедии

Классные руководители проанализируют страницы школьников в соцсетях
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В связи с трагическими событиями в Казани в Улан-Удэ сегодня начнётся тотальная проверка всех образовательных учреждений. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков на своей странице в Facebook.
В городе 215 зданий, в которых занимаются дети - это школы, сады, спортивные и культурные учреждения. Все они охраняются, во всех имеются кнопки тревожной сигнализации. Все школы города находятся под защитой работников частных охранных предприятий (ЧОП). В каждой школе используются либо металлорамки, либо системы контроля управления доступом в здание, установленные на главных входах.
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- С сегодняшнего дня усиливаем профилактическую работу с детьми. В школах пройдут психологические обследования, тренинги. Классные руководители проведут анализ соцсетей школьников, а также их тетрадей, учебников на наличие тревожных записей. До 25 мая организуют родительские собрания во всех школах города, - сообщил Игорь Шутенков.
До 14 мая будет разработан план мероприятий по антитеррористической безопасности, включающий дополнительные меры по безопасности участников ЕГЭ и ОГЭ и лагерей дневного пребывания. В образовательных учреждениях будет усилен пропускной режим, психологические обследования, тренинги. Меры безопасности будут усилены в период проведения ЕГЭ, сообщила заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.
Также он выразил соболезнования родным и близким погибших в школе №145 в Казани.
- Улан-Удэ с глубокой болью скорбит с народом Татарстана и вместе со всей страной. Сегодня в администрации города почтили память погибших минутой молчания, - сообщил мэр. - Гибель невинных людей-это страшная трагедия, тяжёлый удар. От имени всех жителей Улан-Удэ и от себя лично желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этом ужасном нападении и желаю душевных сил семьям погибших.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился проверить соблюдение всех мер безопасности в школах республики. Поручение дано заместителю председателя правительства по безопасности Петру Мордовскому и заместителю председателя правительства по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову.
11 мая в казанской школе 19-летний студент, выпускник этой школы, открыл стрельбу. По данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, ещё 21 человек ранен. Оружие стрелка было зарегистрировано на него официально.
По словам главы минздрава Михаила Мурашко, шестеро гимназистов находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое – в крайне тяжёлом, сообщает «Радио Спутник». Также студент оставил в здании бомбу, которая взорвалась и привела к частичному обрушению стен, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она отметила, что в момент, когда бомба взорвалась, в здании не было детей.
На допросе убийца вёл себя неадекватно. Он кричал, называя себя богом.
- Вот мы по телевизору увидели, как он орал (после задержания. – прим. ред.), что матери нет, отца нет… Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта — это не наш племянник. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал, - цитирует РИА Новости родственницу задержанного.
Мэр Казани Ильсур Метшин произошедшее назвал террористическим актом, направленный против детей, – «самое подлое, самое низкое, что можно себе представить», сообщили в пресс-службе казанской мэрии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, парню грозит пожизненное лишение свободы.
12 мая в Татарстане объявлен день траура. Люди несут цветы, игрушки к гимназии. Также сегодня отменены занятия в казанских школах.
В Улан-Удэ три года назад было похожее происшествие. Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2018 года старшеклассник школы №5 в Сосновом Бору пришёл в школу с топором. Парень сбросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью. Когда дети и учительница начала оттуда выбегать, он без разбора бил топором. Пострадали шесть человек, в том числе учительница и сам нападавший. К счастью, все остались живы. Одной из девочек отрубили два пальца, другая получила серьёзную травму головы. Все пострадавшие проходили длительное лечение. После этих событий все школы города обеспечили охраной и тревожными кнопками.
Школы Улан-Удэ тотально проверят после казанской трагедии
Общество, Фото:
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