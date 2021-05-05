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Школьников Улан-Удэ приглашают на конкурс видеоэкскурсий

Школьников Улан-Удэ приглашают на конкурс видеоэкскурсий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победителей определят путём общественного голосования

Школьники Улан-Удэ могут принять участие в конкурсе видеоэкскурсионных проектов «Узнай свой город». Городской конкурс проходит по 20 мая в рамках фестиваля экскурсий «Весенний Улан-Удэ», посвящённого 355-летнему юбилею столицы Бурятии.

Конкурс состоит из двух этапов. На первом участники проводят защиту проекта экскурсии (до 2 минут) в формате видеоролика, который выкладывают на странице одного из участников в социальной сети Инстаграм под хештегом #узнайсвойгород по 14 мая. После этого всем участникам необходимо подписаться на аккаунт @ulanude_travel, поставить лайк и сделать репост анонса.

Во втором этапе с 15 по 20 мая примут участие по 5 видеороликов в 3 номинациях, которые наберут больше лайков и выполнят все условия конкурса. Путём общественного голосования в инстаграм-аккаунте @ulanude_travel будут выявлены победители и призёры.

- Экскурсионные объекты творческие группы выбирают самостоятельно. Виртуальная экскурсия должна носить исследовательский характер и представлять целостный рассказ по выбранной теме продолжительностью не более 2 минут. В качестве объектов могут быть памятные места, связанные с историческими событиями в жизни нашего города Улан-Удэ; здания и сооружения, памятники, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся личностей; произведения архитектуры и градостроительства, жилые и общественные здания, здания культурного назначения и другие постройки, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Победители конкурса, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации, награждаются дипломами I, II, III степени и ценными призами в виде сертификатов на экскурсионные услуги по Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ конкурс школа туризм история экскурсия
 
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