Боксёр из Бурятии с победы стартовал на молодёжном чемпионате России

Победители получат не только титул чемпиона, но и автомобили



Радна Цыбиков из Бурятии удачно начал своё выступление на чемпионате России по боксу среди юниоров 19-22 лет (2002 - 1999 г.р.) в подмосковном Серпухове.



В 1/16 финала чемпионата Радна Цыбиков (до 60 кг) выиграл 5:0 у Азамата Галиева из Татарстана. В среду, 28 апреля, в 1/8 финала он встретится с Оганесом Схнчяном из Удмуртии.



На молодёжном чемпионате России выступят четыре боксёра из Бурятии. Кроме Цыбикова, республику также представят Баир Батлаев (до 52 кг), Альберт Гатауллин (до 56 кг) и Максим Парфенов (до 75 кг).



Всего до соревнований допущены 219 сильнейших боксеров из 53 регионов страны. В числе участников - чемпионы России по боксу среди мужчин-2020 Джамбулат Бижамов (до 75 кг) и Всеволод Шумков (до 60 кг).



По итогам чемпионата будут определены кандидаты на участие в первенстве Европы по боксу среди юниоров 19-22 лет, которое пройдёт в июне этого года в Италии.



Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составит 17,5 млн. рублей. Обладатели бронзовых наград первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля, сообщили в федерации бокса России.





