В группе публиковалась информация, запрещённая к распространению в стране
Прокуратура Мухоршибирского района Бурятии в ходе мониторинга сети Интернет выявила, что на сайте социальной сети «Вконтакте» выявила группу, распространяющую высказывания, содержащие ненормативную лексику, оскорбление человеческого достоинства, призывы к совершению противоправных действий, негативную идеологию.
По закону предусмотрено ограничение доступа к информации в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц.
В связи с этим прокурор района направил
В суд было направлен административный иск о признании информации, содержащейся в группе «Вконтакте», запрещённой к распространению в Российской Федерации.
Мухоршибирский районный суд иск удовлетворил.
Решение суда направлено в федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую на территории Российской Федерации.
В настоящее время группа «Вконтакте» заблокирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии заблокировали группу в соцсети
Общество, Фото:
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