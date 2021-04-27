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В Бурятии заблокировали группу в соцсети

В Бурятии заблокировали группу в соцсети
Общество,  Фото:pixabay.com.
В группе публиковалась информация, запрещённая к распространению в стране

Прокуратура Мухоршибирского района Бурятии в ходе мониторинга сети Интернет выявила, что на сайте социальной сети «Вконтакте» выявила группу, распространяющую высказывания, содержащие ненормативную лексику, оскорбление человеческого достоинства, призывы к совершению противоправных действий, негативную идеологию.

По закону предусмотрено ограничение доступа к информации в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц.

В связи с этим прокурор района направил

В суд было направлен административный иск о признании информации, содержащейся в группе «Вконтакте», запрещённой к распространению в Российской Федерации.

Мухоршибирский районный суд иск удовлетворил.

Решение суда направлено в федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую на территории Российской Федерации.

В настоящее время группа «Вконтакте» заблокирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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