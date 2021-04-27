В Бурятии заблокировали группу в соцсети

В группе публиковалась информация, запрещённая к распространению в стране



Прокуратура Мухоршибирского района Бурятии в ходе мониторинга сети Интернет выявила, что на сайте социальной сети «Вконтакте» выявила группу, распространяющую высказывания, содержащие ненормативную лексику, оскорбление человеческого достоинства, призывы к совершению противоправных действий, негативную идеологию.



По закону предусмотрено ограничение доступа к информации в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц.



В связи с этим прокурор района направил



В суд было направлен административный иск о признании информации, содержащейся в группе «Вконтакте», запрещённой к распространению в Российской Федерации.



Мухоршибирский районный суд иск удовлетворил.



Решение суда направлено в федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую на территории Российской Федерации.



В настоящее время группа «Вконтакте» заблокирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

