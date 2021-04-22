В Бурятии ограничат движение на ж/д переезде в Онохое

Ремонтные работы проведут ночью



На железнодорожном переезде в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии с 23 по 24 апреля будут проводиться ремонтные работы, сообщает ВСЖД.



Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 21:00 до 10:00 местного времени.



Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет возможен по одной из двух полос движения.





