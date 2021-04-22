Ремонтные работы проведут ночью
На железнодорожном переезде в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии с 23 по 24 апреля будут проводиться ремонтные работы, сообщает ВСЖД.
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 21:00 до 10:00 местного времени.
Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет возможен по одной из двух полос движения.
В Бурятии ограничат движение на ж/д переезде в Онохое
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