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В Забайкалье соревновались теннисисты-ветераны

В Забайкалье соревновались теннисисты-ветераны
Общество,  Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Турнир спортсменов старше 40 лет прошёл в Агинском округе

В минувшие выходные в посёлке Агинское состоялось первенство Забайкальского края по настольному теннису среди ветеранов. В физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» собрались более 60 сильнейших теннисистов из Читы, Борзи, Краснокаменска и Агинского Бурятского округа.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, по итогам соревнований места распределились следующим образом:

Женщины 40-49 лет
I место – Дамбиева Ханда (Могойтуй)
II место – Юнусова Ирина (Чита)
II место – Балданова Дарима (Агинское)

Мужчины 40-49 лет
I место – Цэдашиев Зандан (Чита)
II место – Дугаров Баир (Агинское)
III место – Рыбаков Евгений (Чита)

Женщины 50-59 лет
I место – Коротыгина Елена (Чита)
II место – Белокрылова Светлана (Чита)
II место – Мартемьянова Марина (Чита)

Мужчины 50-59 лет
I место – Муравский Михаил (Борзя)
II место – Аюров Булат (Агинское)
III место – Дамбиев Доржи (Могойтуй)

Женщины 60-69 лет
I место – Иванова Татьяна (Новоорловск)
II место – Базарова Дарима (Ушарбай)
II место – Норсонова Мария (Агинское)

Мужчины 60-69 лет
I место – Дамдинов Баясхалан (Агинское)
II место – Ящук Николай (Чита)
III место – Юндунов Далай (Могойтуй)

Женщины старше 70 лет
I место – Дагбаева Цырегма (Агинское)
II место – Доржицыренова Дулма (Агинское)

Мужчины старше 70 лет
I место – Козырев Владимир (Краснокаменск)
II место – Дашиев Болот (Догой)
III место – Бадагиев Искандер (Краснокаменск)

Победители и призёры соревнований были награждены медалями, дипломами и денежными призами.
настольный теннис Забайкальский край спорт первенство Агинский Бурятский округ
 
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