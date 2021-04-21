В Забайкалье соревновались теннисисты-ветераны



Мужчины 60-69 лет

I место – Дамдинов Баясхалан (Агинское)

II место – Ящук Николай (Чита)

III место – Юндунов Далай (Могойтуй)



Женщины старше 70 лет

I место – Дагбаева Цырегма (Агинское)

II место – Доржицыренова Дулма (Агинское)



Мужчины старше 70 лет

I место – Козырев Владимир (Краснокаменск)

II место – Дашиев Болот (Догой)

III место – Бадагиев Искандер (Краснокаменск)



Победители и призёры соревнований были награждены медалями, дипломами и денежными призами.



В минувшие выходные в посёлке Агинское состоялось первенство Забайкальского края по настольному теннису среди ветеранов. В физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» собрались более 60 сильнейших теннисистов из Читы, Борзи, Краснокаменска и Агинского Бурятского округа.Как сообщает пресс-служба администрации округа, по итогам соревнований места распределились следующим образом:I место – Дамбиева Ханда (Могойтуй)II место – Юнусова Ирина (Чита)II место – Балданова Дарима (Агинское)I место – Цэдашиев Зандан (Чита)II место – Дугаров Баир (Агинское)III место – Рыбаков Евгений (Чита)I место – Коротыгина Елена (Чита)II место – Белокрылова Светлана (Чита)II место – Мартемьянова Марина (Чита)I место – Муравский Михаил (Борзя)II место – Аюров Булат (Агинское)III место – Дамбиев Доржи (Могойтуй)I место – Иванова Татьяна (Новоорловск)II место – Базарова Дарима (Ушарбай)II место – Норсонова Мария (Агинское)