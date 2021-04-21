В Забайкалье соревновались теннисисты-ветераны

В минувшие выходные в посёлке Агинское состоялось первенство Забайкальского края по настольному теннису среди ветеранов. В физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» собрались более 60 сильнейших теннисистов из Читы, Борзи, Краснокаменска и Агинского Бурятского округа.
Как сообщает пресс-служба администрации округа, по итогам соревнований места распределились следующим образом:
Женщины 40-49 лет
I место – Дамбиева Ханда (Могойтуй)
II место – Юнусова Ирина (Чита)
II место – Балданова Дарима (Агинское)
Мужчины 40-49 лет
I место – Цэдашиев Зандан (Чита)
II место – Дугаров Баир (Агинское)
III место – Рыбаков Евгений (Чита)
Женщины 50-59 лет
I место – Коротыгина Елена (Чита)
II место – Белокрылова Светлана (Чита)
II место – Мартемьянова Марина (Чита)
Мужчины 50-59 лет
I место – Муравский Михаил (Борзя)
II место – Аюров Булат (Агинское)
III место – Дамбиев Доржи (Могойтуй)
Женщины 60-69 лет
I место – Иванова Татьяна (Новоорловск)
II место – Базарова Дарима (Ушарбай)
II место – Норсонова Мария (Агинское)
Мужчины 60-69 лет
I место – Дамдинов Баясхалан (Агинское)
II место – Ящук Николай (Чита)
III место – Юндунов Далай (Могойтуй)
Женщины старше 70 лет
I место – Дагбаева Цырегма (Агинское)
II место – Доржицыренова Дулма (Агинское)
Мужчины старше 70 лет
I место – Козырев Владимир (Краснокаменск)
II место – Дашиев Болот (Догой)
III место – Бадагиев Искандер (Краснокаменск)
Победители и призёры соревнований были награждены медалями, дипломами и денежными призами.