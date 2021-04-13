Спортсмены завоевали 20 медалей
11 апреля в Чите состоялось открытое первенство города по кёкусин-кан каратэ-до в разделе кумите (спарринг). В соревнованиях участвовало более 180 спортсменов из городов Чита, Улан-Удэ, Краснокаменск, Забайкальск и Иркутск.
По результатам соревнований команда Улан-Удэ под руководством Алексея Фёдорова и Леонида Кондратьева заняла первое место. Команда становится чемпионом второй год подряд.
- В первенстве от Улан-Удэ приняла участие команда спортклуба «Чёрный пояс» в составе 24 бойцов. На пьедестал почёта поднялись 20 спортсменов, завоевав 12 первых мест, 5 вторых мест и 3 третьих мест, - сообщает Алексей Фёдоров.
Команда Улан-Удэ выиграла первенство по каратэ в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Торжественное открытие состоится 19 апреля в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
Спортсмены завоевали 20 медалей
Соревнования выиграла команда из Иркутска
Соревнования пройдут в ФСК с 10 по 13 мая
Галсан Базаржапов стал сильнейшим среди мужчин в классическом луке
Основные торжества стартуют со спортивных мероприятий, объединённых под девизом «Спорт – Победе»
Строительство нового детсада сняли с воздуха
Чтобы получить билет, нужно сдать отработанные батарейки
Учение будет длиться три дня
В реабилитационном центре при колонии устроили день открытых дверей
Россия закрывает авиасообщение с Турцией с 15 апреля
Сотрудники вышли на субботник
На открытии спортзала провели соревнования
Батюшка пригласил детей на богослужения
В ближайшие дни ожидается непогода