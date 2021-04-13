Команда Улан-Удэ выиграла первенство по каратэ в Чите

Спортсмены завоевали 20 медалей



11 апреля в Чите состоялось открытое первенство города по кёкусин-кан каратэ-до в разделе кумите (спарринг). В соревнованиях участвовало более 180 спортсменов из городов Чита, Улан-Удэ, Краснокаменск, Забайкальск и Иркутск.



По результатам соревнований команда Улан-Удэ под руководством Алексея Фёдорова и Леонида Кондратьева заняла первое место. Команда становится чемпионом второй год подряд.



- В первенстве от Улан-Удэ приняла участие команда спортклуба «Чёрный пояс» в составе 24 бойцов. На пьедестал почёта поднялись 20 спортсменов, завоевав 12 первых мест, 5 вторых мест и 3 третьих мест, - сообщает Алексей Фёдоров.

