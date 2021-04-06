В Бурятии осуждённая вышла из колонии на время отпуска

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённая смогла вырваться домой на три дня



Осуждённая из колонии-поселения при колонии №1 города Гусиноозёрск провела свой отпуск за пределами исправительного учреждения



- Осуждённой, отбывающей наказание в колонии-поселении, в соответствии со статьей 97 УИК РФ «Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений», был предоставлен выезд за пределы исправительного учреждения на время ежегодного оплачиваемого отпуска, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Свой трёхдневный отпуск осуждённая провела по месту жительства в районе Бурятии. Она увиделась с мужем, дочерью и близкими родственниками.



- Такая мера позволяет осуждённым восстанавливать и укреплять социально-полезные связи с родственниками. Также подобные мероприятия стимулируют других осуждённых к дальнейшему правопослушному поведению, - отмечают в УФСИН.

