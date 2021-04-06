Осуждённая смогла вырваться домой на три дня
Осуждённая из колонии-поселения при колонии №1 города Гусиноозёрск провела свой отпуск за пределами исправительного учреждения
- Осуждённой, отбывающей наказание в колонии-поселении, в соответствии со статьей 97 УИК РФ «Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений», был предоставлен выезд за пределы исправительного учреждения на время ежегодного оплачиваемого отпуска, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Свой трёхдневный отпуск осуждённая провела по месту жительства в районе Бурятии. Она увиделась с мужем, дочерью и близкими родственниками.
- Такая мера позволяет осуждённым восстанавливать и укреплять социально-полезные связи с родственниками. Также подобные мероприятия стимулируют других осуждённых к дальнейшему правопослушному поведению, - отмечают в УФСИН.
В Бурятии осуждённая вышла из колонии на время отпуска
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Осуждённая смогла вырваться домой на три дня
Будут летать семь вертолётов и шесть самолётов
Автоматические камеры на снежных барсов установлены в центральной части Тункинских гольцов
Состоялись заключительные тренировки лесного спецназа
Сотрудник станции скорой помощи из Улан-Удэ пожаловался Путину
За несколько суток переговоров мошенники позвонили женщине более ста раз
Он спрятал тело в скотомогильнике
Мэдэгма Доржиева призналась, что нанимала смм-щика
У пришедшей к людям лисы небольшие повреждения на лапе
Можно приносить вещи, их передадут в благотворительный фонд «Зула» и магазин «Ниточка»
В Иркутске несколько лет назад появился первый в России Корейский сад
Мать потеряла сына, когда забирала его из детского сада
Заболеваемость ковидом держится на одном уровне
«Просто потрясающие работы», - отметила звезда Первого канала
Ежегодно в Бурятии спасают более тысячи новорождённых с заболеваниями