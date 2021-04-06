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В Бурятии осуждённая вышла из колонии на время отпуска

В Бурятии осуждённая вышла из колонии на время отпуска
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённая смогла вырваться домой на три дня

Осуждённая из колонии-поселения при колонии №1 города Гусиноозёрск провела свой отпуск за пределами исправительного учреждения

- Осуждённой, отбывающей наказание в колонии-поселении, в соответствии со статьей 97 УИК РФ «Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений», был предоставлен выезд за пределы исправительного учреждения на время ежегодного оплачиваемого отпуска, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Свой трёхдневный отпуск осуждённая провела по месту жительства в районе Бурятии. Она увиделась с мужем, дочерью и близкими родственниками.

- Такая мера позволяет осуждённым восстанавливать и укреплять социально-полезные связи с родственниками. Также подобные мероприятия стимулируют других осуждённых к дальнейшему правопослушному поведению, - отмечают в УФСИН. 
осужденные колония
 
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