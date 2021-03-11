В Бурятии захламили пункт приёма и отгрузки древесины

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии на пункте приёма и отгрузки древесины нарушали закон в области охраны окружающей среды и природопользования.



- Установлено, что юридическим лицом ненадлежащим образом организован регулярный сбор, вывоз и размещение отходов производства. Территория пункта захламлена отходами, которые хранятся навалом, непосредственно на земле, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В суд предъявлен иск об обязании организации произвести очистку территории пункта приёма и отгрузки древесины от отходов переработки.



Баргузинский районный суд исковые требования удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

