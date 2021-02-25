Оценивать работы было сложно, рассказали судьи
В Бурятии подвели итоги республиканского этапа всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Школьники, учителя и студенты представили свои проекты и итоги деятельности в пяти номинациях: «Экология лесных растений», «Лесоведение и лесоводство», «Проектная природоохранная деятельность», «Школьные лесничества в условиях модернизации образования и лесного хозяйства», «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля».
Оценивали проекты представители агентства лесного хозяйства, ресурсного эколого-биологического центра, а также специалисты кафедры «Лесоведение и лесоводство» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
Как отметили судьи, оценивать работы было сложно. Все проекты, представленные участниками конкурса, актуальны и разнообразны. Большое внимание при оценке работ, жюри уделило практической значимости проекта, глубине проработанности, осмысления материала и оригинальности подхода в решении проблемы.
В номинации «Экология лесных растений» первое место заняла ученица 9 класса «ЦДОД Подлеморье» Баргузинского района Жанна с работой «Мониторинг популяции черепоплодника почтишерстистого на территории Забайкальского национального парка». В номинации «Лесоведение и лесоводство» победа присуждена ученику 9 класса ресурсного эколого-биологического центра Бурятии Тамиру с работой «Сравнительная эффективность выращивания сосны обыкновенной в кассетах и грядках».
В номинации «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля» победу одержал Дмитрий Жаргалов БГСХА с исследовательской работой о естественном лесовосстановлении на территории вырубок в Иволгинском районе.
Лучшие лесные проекты выбрали в Бурятии
Общество, Фото:
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