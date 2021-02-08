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Иркутск встретит Белый месяц ёхором

Иркутск встретит Белый месяц ёхором
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стала известна праздничная программа Сагаалгана в Иркутской области

В первый день Белого месяца, 12 февраля, В Иркутске состоится десятый традиционный флешмоб «Ехэ ёхор» (0+). Все желающие могут станцевать бурятский хоровод на площади у дворца спорта «Труд» в 17:00.

19 февраля в сети стартует флешмоб «#ГоворимНаЯзыкеПредков» (0+), посвящённый Международному дню родного языка. Представители национально-культурных объединений Иркутской области призывают чтить традиции, сохранять культуру и говорить на родном языке. Принять участие в акции может каждый желающий.

Сагаалган для детей пройдёт 27 февраля (6+). Праздничную программу в этом году проведут в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»: здесь ребят ждут увлекательные мастер-классы и познавательные экскурсии.

Завершает праздники традиционный гала-концерт «В сиянии Белого месяца» (6+), который состоится 4 марта на сцене Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского. В концертной программе запланированы выступления ансамбля национального танца «Ангара», государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» и многих других. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
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