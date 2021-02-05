Осуждённые получили специальные сертификаты
14 осужденных в улан-удэнской исправительной колонии № 8 получили сертификаты об успешном прохождении социально-психологической программы для алкоголиков и наркоманов.
- С данной категорией лиц проводится работа, направленная на оказание социально-психологической помощи, добровольного и мотивированного отказа от вредных привычек. На регулярной основе проходят лекции, демонстрации социальных видеороликов, спортивные мероприятия, тренинговые и психокоррекционные занятия, встречи с представителями духовенства, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Комплексную работу в данном направлении проводят сотрудники воспитательного и оперативного отделов колонии, психологи, медицинские и социальные работники. Налажено взаимодействие с Центром социальной поддержки населения по Улан-Удэ, республиканским центром социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Шанс», с Байкальской общественной организацией «Тэлэрыш» (Трезвей), с республиканским центром профилактики и борьбы со СПИД и обществом «Анонимных алкоголиков».
14 осуждённых получили сертификаты об успешном прохождении программы. В исправительном учреждении это уже шестая группа осуждённых, которая в течение полугода занималась в данном направлении.
В Улан-Удэ 14 осуждённых покончили с наркотиками и алкоголем
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В «Заповедном Подлеморье» стартовала экологическая акция
Угроза существует в течение всего периода залегания снежного покрова
Театр кукол «Ульгэр» представил премьеру спектакля «Кукушка»
Осуждённые получили специальные сертификаты
Режиссёр Сергей Левицкий впервые в своей практике обратился к жанру «комедия положений»
Песни исполняют певцы-самородки
Финал конкурса прошёл в Мордовии
Во время проверки поймали водителя без прав
Все коммунальные службы переведены на усиленный режим
Жаргал Цыбиков пытался обжаловать заключение под стражу
Горожане гадали по поводу необычной вывеской
За нарушение водителям грозит штраф
Сбор для маленькой Адисы, которой нужно самое дорогое в мире лекарство, надеются раскрутить на всю страну
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся стабильной
Они вырубили деревьев на 800 тысяч рублей