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В Улан-Удэ 14 осуждённых покончили с наркотиками и алкоголем

В Улан-Удэ 14 осуждённых покончили с наркотиками и алкоголем
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые получили специальные сертификаты

14 осужденных в улан-удэнской исправительной колонии № 8 получили сертификаты об успешном прохождении социально-психологической программы для алкоголиков и наркоманов.

- С данной категорией лиц проводится работа, направленная на оказание социально-психологической помощи, добровольного и мотивированного отказа от вредных привычек. На регулярной основе проходят лекции, демонстрации социальных видеороликов, спортивные мероприятия, тренинговые и психокоррекционные занятия, встречи с представителями духовенства, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Комплексную работу в данном направлении проводят сотрудники воспитательного и оперативного отделов колонии, психологи, медицинские и социальные работники. Налажено взаимодействие с Центром социальной поддержки населения по Улан-Удэ, республиканским центром социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Шанс», с Байкальской общественной организацией «Тэлэрыш» (Трезвей), с республиканским центром профилактики и борьбы со СПИД и обществом «Анонимных алкоголиков».

14 осуждённых получили сертификаты об успешном прохождении программы. В исправительном учреждении это уже шестая группа осуждённых, которая в течение полугода занималась в данном направлении.




осужденные наркотики алкоголизм
 
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