360-летие Иркутска будут праздновать в течение всего года

Основные торжества запланированы на 5 июня



Праздничные мероприятия, посвящённые 360-летию Иркутска, будут проходить в течение всего года. Об этом рассказали во время заседания рабочей группы по подготовке и проведению юбилея города под руководством мэра Руслана Болотова. Как доложил начальник управления культуры администрации города Антон Чернышов, программа празднования начнётся уже в феврале с традиционного мероприятия «Заезд русских троек» на льду Иркутского водохранилища. Также в последний месяц календарной зимы стартует серия встреч – диалогов «Бизнес – власть». В марте иркутян ожидает совершенно новое событие – гастрономический фестиваль «Сытый Бабр». В апреле пройдёт традиционный фестиваль творчества «Весенняя капель». А первого мая состоится салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».



- 360-летие Иркутска – одно из главных событий этого года. Юбилейные мероприятия, приуроченные к дате, будут проходить в течение всего 2021-го года. Традиционно День рождения Иркутска отмечаем в первую субботу июня. Соответственно, основное торжество запланировано на 5 июня. Формат проводимых мероприятий, в том числе и самого Дня города, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы прорабатываем все сценарии развития событий. Постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы мероприятия, вне зависимости от формата, прошли на высоком уровне, – подчеркнул глава города Руслан Болотов.



- Этот год особенный по нескольким причинам. Во-первых, конечно же, это год 360-летия Иркутска. Это первый год в его истории в статусе города трудовой доблести. Кроме того, 2021-й объявлен годом массового спорта. И мы уже начали работу по тому, как интегрировать массовый спорт в программу празднования юбилея. Также в этом году 25-летие отмечает Правобережный округ и 80 лет исполняется Октябрьскому округу города, – отметил Антон Чернышов.



По поручению мэра Руслана Болотова в честь 360-летия города будет создан учебно-методический комплекс по истории Иркутска. В комплекс войдут книга рассказов по истории столицы Приангарья, исторический атлас Иркутска, пособие для учителей, хрестоматия, большой иркутский исторический словарь и цикл лекций для педагогов.



Также на заседании была утверждена концепция фирменного стиля 360-летия Иркутска. В ближайшее время рекомендации по праздничному оформлению и брендбук будут опубликованы на официальном сайте администрации города, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



