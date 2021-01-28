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В Бурятии красавицам-Дангинам вручат три эксклюзивные короны

В Бурятии красавицам-Дангинам вручат три эксклюзивные короны
Общество, 
Короны изготовил известный кузнец и ювелир Владимир Табитуев

В Бурятии на конкурсе «Баатар. Дангина» эксклюзивные короны получат сразу три победительницы.

В этом году организаторы ввели три возрастные группы на конкурсе. Таким образом, он пройдёт в шести номинациях: «Хүүгэн Баатар (Дангина)», «Эдир Баатар (Дангина)», «Баатар», «Дангина».

Главными призами в номинациях «Дангина» станут эксклюзивные короны ручной работы. Впервые в истории конкурса короны получат сразу три победительницы. Призы для красавиц уже не первый год изготавливает, причём каждый год особенные, Владимир Табитуев, известный ювелир, кузнец, мастер ремесленного промысла, автор уникальных произведений искусства.

Короны показала на видео министр культуры республики Соелма Дагаева в национальном бурятском костюме. Она сообщила о том, что в дни Сагаалгана будет проводиться состязание, победительницы получат красивые короны ручной работы.


– «Баатар. Дангина» – один из самых популярных и любимых конкурсов среди участников. Это видно и по количеству желающих принять участие, и по серьезной подготовке к конкурсу детей. Безусловно, он способствует росту интереса молодежи к изучению языка и традиционной культуры бурятского народа, раскрывает их творческий потенциал, – рассказали организаторы конкурса.

Конкурсы «Баатар. Дангина» среди юных знатоков бурятской культуры проходят в эти дни по всей республике. Участники показывают свои таланты в творческих состязаниях. Также они должны рассказать о себе, своем роде, именитых и прославленных родственниках, родном крае. Рассказ ведётся на родном языковом диалекте. «Манера исполнения песни соответствует локальным исполнительским традициям, костюм участника должен быть в традиционном локальном варианте, соответствующий возрасту», - добавили в республиканском центре народного творчества.

Победители районных этапов участвуют в республиканском конкурсе. Финалисты встретятся в очном туре в Улан-Удэ. А красочный гала-концерт конкурса зрители со всего мира могут посмотреть на сайте SmotriEfir.ru.

Первый конкурс «Баатар. Дангина» (ранее «Дангина. Гэсэр») был проведён в 1990 году. С тех пор тысячи детей Бурятии и всего Байкальского региона участвовали в конкурсе. В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком, знающие бурятскую культуру.

В 2019 году на конкурсе «Баатар. Дангина» победили ученица Республиканского Бурятского национального лицея-интернала №1 Уян Дасинбимб и ученик Торской средней школы Тункинского района Амгалан Янданов. Фоторепортаж с конкурса можно посмотреть по ссылке.

В 2020-м конкурс должен был состояться весной, но был отложен из-за пандемии коронавируса.
конкурс Дангина ювелирные изделия
 
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