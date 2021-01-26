Иркутск примет чемпионат СФО по киокусинкай

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В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 30 по 31 января пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по киокусинкай. Участники выступят в различных весовых категориях «кумитэ», «ката» и «ката-группа».Заявки на участие в соревнованиях подали более 300 спортсменов из шести сибирских регионов. В Иркутск приедут спортсмены из Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, Красноярского края, Хакасии. В состав сборной команды Иркутской области вошли 140 бойцов. Это спортсмены Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова, Усть-Илимска, Иркутского района.Чемпионат Сибири пройдёт в следующих весовых категориях: среди мужчин –70, 80, 90 и свыше 90 кг, среди женщин – 55, 65 и свыше 65 кг. Первенство СФО будет проводиться среди спортсменов 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. На соревнованиях среди спортсменов Сибирского федерального округа будет разыграно 53 комплекта наград. Кроме того, учреждены призы по специальным номинациям «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучший рефери», «Лучший боковой судья».Начало соревнований 30 и 31 января – в 10:00 часов. Финальные поединки среди спортсменов 10-13 лет пройдут в первый день соревнований после обеда. Финалы в остальных возрастных группах будут проходить 31 января с 14.00 часов. По итогам турнира будет сформирована команда для участия в чемпионате и первенстве России по киокусинкай, которые состоятся с 25 по 28 марта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.