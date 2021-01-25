В Бурятии осуждённые перевоплотились в Моргенштерна и Анну Семенович

В колонии прошёл конкурс «Один в один»
В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин осуждённые посоревновались в конкурсе перевоплощений «Один в один». Они примерили на себя образы любимых музыкантов и вживую исполнили на сцене самые любимые хиты, рассказали в УФСИН по Бурятии.
Перед зрителями «выступили» группа Дюна и ВИА Гра, Валерий Меладзе и Александр Ревва, рэперы Моргенштерн и Тимати, а также Анна Семенович и Анита Цой, Супер Жорик и Gayazovs Brothers, Niletto и Клава Кока.
Сотрудники колонии поделились, что зал «восторженно встречал артистов бурными аплодисментами».
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