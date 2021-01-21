В Улан-Удэ утвердили план празднования юбилея города

Всего запланировано провести около ста мероприятий



В столице Бурятии утверждён план мероприятий по проведению Года 355-летия города Улан-Удэ. В рамках тематического года запланированы десятки различных мероприятий: конкурсы, конференции, фестивали, спартакиады и акции, которые будут проходить в течение всего года.



Торжественное собрание общественности, посвящённое юбилейной дате, пройдёт в июне в театре оперы и балета. В этом же месяце состоится приём делегаций городов-побратимов, а также российских городов и сельских районов.



Мероприятия, посвящённые 355-летию Улан-Удэ, пройдут в домах культуры, парках, скверах и музеях города. В парке имени С.Н. Орешкова ожидается Geek Picnic – крупный научно-популярный фестиваль и open air, посвящённый достижениям науки и техники, а также культурным и субкультурным явлениям (16+). На территории ДК имени А.П. Вагжанова состоится фестиваль «Городской романс» (6+), в ДК «Авиатор» – конкурс начинающих вокалистов «Лучики надежды» (0+), СКЦ «Кристалл» – VIII городской фестиваль-конкурс для детей от 3 до 7 лет «Кристаллики» (0+). В парке культуры и отдыха «Юбилейный» пройдёт фестиваль казачьей песенной культуры «Казачьи покрова» (6+). Централизованной библиотечной системой планируется издание сборника «Занимательный Улан-Удэ: сборник исторических фактов, городского фольклора и «городских легенд». В марте этого года молодёжный художественный театр представит новый спектакль.



В течение года комитет городского хозяйства проведёт весенние и осенние посадки деревьев и кустарников, цветочное оформление клумб, месячники по санитарной очистке городских территорий и общегородской субботник. С мая по июнь комитет по архитектуре и градостроительству и районные администрации проведут конкурс на лучшее оформление фасада среди предпринимателей и некоммерческих организаций.



В июле в Улан-Удэ пройдёт конференция «День древнего города». Это международная конференция городов Всемирного наследия Евразии совместно с Евразийским отделением всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Во второе воскресенье сентября ко Дню Байкала в столице Бурятии состоится фестиваль Байкала (0+). Планируется концерт, квизы на знание фактов о Байкале, мастер-классы, выставка сувенирной продукции о Байкале. Ко Дню города пройдут городские экскурсии.



Также в этом году пройдёт конкурс журналистских работ, посвящённых юбилейной дате «Улан-Удэ для комфортной жизни». Победителей по традиции объявят 13 января в День российской печати.



Всего в рамках тематического года в списке значится около ста мероприятий, которые будут интересны для горожан всех возрастов. Планируются благотворительные акции с участием детей-инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

