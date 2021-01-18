Состоялся турнир по хоккею с шайбой
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялся турнир по хоккею с шайбой. Он был проведён в честь 73-летия со дня рождения знаменитого советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламов.
В хоккейных соревнованиях приняли участие три команды осуждённых. Победу одержала команда под названием «Олимп», сообщили в УФСИН по Бурятии.
По окончании турнира состоялась церемония награждения команд. Участникам соревнований были вручены дипломы, а команде, одержавшей победу, – кубок.
В улан-удэнской колонии провели хоккейный турнир
Общество, Фото:
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