В улан-удэнской колонии провели хоккейный турнир

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Состоялся турнир по хоккею с шайбой



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялся турнир по хоккею с шайбой. Он был проведён в честь 73-летия со дня рождения знаменитого советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламов.



В хоккейных соревнованиях приняли участие три команды осуждённых. Победу одержала команда под названием «Олимп», сообщили в УФСИН по Бурятии.



По окончании турнира состоялась церемония награждения команд. Участникам соревнований были вручены дипломы, а команде, одержавшей победу, – кубок.





