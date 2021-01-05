Мужчину задержали при входе в аэропорт
При входе в здание аэропорта города Иркутск транспортные полицейские задержали 43-летнего жителя Хоринского района Бурятии. У него в кармане брюк обнаружено и изъято четыре свёртка с веществом, схожим с наркотическим.
Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое в свёртках вещество является наркотическим средством «гашиш» весом более 170 граммов.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске задержали жителя Бурятии с гашишем
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчину задержали при входе в аэропорт
Баир-лама является единственным буддийским священнослужителем в Вооружённых силах РФ
«От лент сохнут деревья», - объясняют местные жители
В МЧС напомнили правила безопасности в походах
Сегодня в республике холодная погода
Николаю Быкову было 67 лет
Виктория Коновалова дисквалифицирована на четыре года
В городе стартовал симпозиум снежной скульптуры
Продолжаем вспоминать прошлое, благодаря фотографиям Сергея Тарасенко
Вакцинация начнётся уже в этом месяце
Шоумен посетил Иволгинский дацан
Подведены итоги конкурса «Лучший отряд осуждённых»
В праздничные выходные устроили массовые проверки
Молодого человека с ребёнком на коляске едва не зажали между скульптурами
Как изменился вид от «Спутника» на театр оперы и балета и Дом радио. Предлагаем окунуться в историю благодаря фотографиям Сергея Тарасенко