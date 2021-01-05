В Иркутске задержали жителя Бурятии с гашишем

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину задержали при входе в аэропорт



При входе в здание аэропорта города Иркутск транспортные полицейские задержали 43-летнего жителя Хоринского района Бурятии. У него в кармане брюк обнаружено и изъято четыре свёртка с веществом, схожим с наркотическим.



Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое в свёртках вещество является наркотическим средством «гашиш» весом более 170 граммов.



Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

