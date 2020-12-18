Титул лучшего учителя бурятского языка ушёл в Тунку

Среди призёров конкурса «Эрхим багша» представители Закамны, Аги, Улан-Удэ и Осы
В Бурятии завершился межрегиональный онлайн-конкурс учителей бурятского языка «Эрхим багша-2020». В нём приняли участие 30 лучших учителей из 16 районов Бурятии и школ города Улан-Удэ, а также Забайкальского края и Иркутской области.
На протяжении нескольких дней педагоги участвовали в четырёх этапах конкурса профессионального мастерства. К финальному этапу «Разговор с министром» должны были быть допущены четверо участников. Однако при равенстве баллов было принято решение допустить к последнему этапу пятерых участников. Именно поэтому пятёрка победителей была приглашена 16 декабря на торжественное чествование.
По итогам конкурса профессионального мастерства учителей бурятского языка и литературы гран-при завоевала Баярма Ахаржанова, учитель бурятского языка Толтойской средней школы Тункинского района Бурятии. Первое место получила Цымжидма Бадмаева, учитель бурятского языка Ехэ-Цакирской средней школы Закаменского района Республики Бурятия. Второе место присудили Цыцыгме Эрдынеевой, учителю бурятского языка средней школы №3 посёлка Агинское Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
Третье место разделили Татьяна Цырендашиева, учитель бурятского языка Бурятского республиканского лицея-интерната №1 и Татьяна Маркова, учитель бурятского языка Улейской средней школы Осинского района Усть-Ордынского округа Иркутской области.
Каждый участник конкурса получил награды, сертификаты, грамоты и ценные подарки. Также на торжественной церемонии закрытия состоялось вручение ведомственных наград. Медалью «За значительный вклад в развитие системы образования» награждена декан факультета бурятского языка и национальной культуры Бурятского республиканского педагогического колледжа Баирма Лхасаранова. Победителю международного конкурса «Эрхим багша-2018», учителю бурятского языка средней школы №32 города Улан-Удэ Гэрэлме Ванзатовой вручён нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
Титул лучшего учителя бурятского языка ушёл в Тунку
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