На Байкале продолжаются съёмки виртуальных экскурсий

Операторы 3D-прогулок по озеру поделились нюансами работы



В Иркутской области «Заповедное Прибайкалье» приступило к производству 3D-материалов о ландшафтах и особенностях Прибайкальского национального парка. В небольших фильмах продолжительностью в несколько минут зритель знакомится с запоминающимися пейзажами берегов Байкала, названиями местностей, правилами пребывания на особо охраняемой территории. Есть в материалах место и для легенд, и для познавательной инфографики, сообщает пресс-служба учреждения.



Нюансами своей работы во время очередных съёмок в Ольхонском районе поделились партнёры «Заповедного Прибайкалья» — коллектив проекта VR Tour.



- Кадры Байкала мы обязательно делаем с воздуха и с земли. Мой напарник, Артём Иванов, устанавливает камеру на самых разных поверхностях: важен хороший обзор. Ещё нужно убедиться, что оборудование не сдует ветром. Задача: включить камеру, запустить съёмку и найти место для того, чтобы спрятаться (если ты видишь камеру, значит она видит тебя, — значит ты в кадре). Далее у оператора есть 2 минуты на то, чтобы спрятаться от камеры, в процессе этого он ещё обычно успевает сделать несколько крутых кадров на смартфон для личной коллекции, - рассказал руководитель проекта Кирилл Казаков. - Я тем временем пилотирую дрон с камерой, которая позволяет производить съёмку на 360 градусов вокруг.



По словам участников проекта, маршрут полёта нужно спланировать заранее: учесть направление ветра, предусмотреть запас батареи для возврата на точку взлёта (были случаи, когда приходилось экстренно садить, а потом ехать искать дрон). Съёмка с коптера проходит вслепую: картинку не видно, только со встроенной камеры дрона, но она сильно крупнит и больше служит для пилотирования. Всё датчики безопасности отключены, взлёт и посадка происходят в ручном режиме управления. Среднее время полёта 12 минут, но в условиях холодного и сильного ветра, как было накануне, получается продержаться в воздухе лишь порядка 5 минут.



- После съёмочного процесса ещё много работы по склейке видео, монтажу, удалению из картинки штатива и квадрокоптера. Далее — озвучка и финальная сборка. Объём материала внушительный: например, за 2 прошедших дня мы везём на обработку 500 гигабайтов материала, которые превратятся в 2-3 виртуальных путешествия. Я рассчитываю, что новые серии виртуальных путешествий обязательно порадуют зрителя красотой и интересной подачей, - добавил Кирилл Казаков.

