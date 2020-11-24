В Улан-Удэ состоится премьера комедии о «шведской семье»

Сдачу нового спектакля театр Бестужев проведёт без участия зрителей
В Улан-Удэ 25 ноября в Русском драматическом театре имени Н.А.Бестужева пройдёт сдача нового спектакля «Шведская семья» профессора Густафа» (16+). Режиссёр, художник и автор пьесы – Сергей Левицкий, для которого это первое обращение к «комедии положений». В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой премьера состоится без зрителей.
- Я впервые в жизни ставлю комедию, да ещё и по своей пьесе – это новый для меня опыт. Хочется верить, что спектакль придётся по вкусу нашему зрителю. В работе над ним мы пробуем ломать стереотипы типичной «комедии положений» и пытаемся её сыграть с кинематографической достоверностью, несмотря на «лёгкий» жанр, потому что через этот юмор, мы, конечно же, говорим о серьёзном и больном, – говорит Сергей Левицкий.
По сюжету профессор океанологии Густаф не пользуется авторитетом в собственной семье, несмотря на то, что стоит на пороге грандиозного научного открытия, которое произведёт фурор. Жена давно охладела к нему и не испытывает прежних чувств, сын ни во что не ставит отца, теща буквально терроризирует своими несуществующими болезнями, а дочь обвиняет его во всех своих любовных неудачах. Ему приходится не только мириться с неадекватным поведением родственников, но и бороться за дело всей жизни, чтобы им не воспользовались чужие люди. Ведь оно способно навсегда изменить человечество, сделать мир лучше, гуманней и милосердней.
«Шведская семья» профессора Густафа» – это трагикомичная история о жизни одной шведской семьи, глава которой стремится всех сделать счастливыми, забывая о самом себе.
- Здесь звучит тема одиночества человека внутри собственной семьи. Главный герой с родными людьми говорит на разных языках. Они не слышат друг друга и не хотят слышать. Здесь нет гармонии, о которой так мечтает Густаф. В своем желании он искренен, где-то наивен, но, как говорят, «лодка мечты разбилась о берег быта». Спектакль только ставит вопрос, как стать счастливым, но ответ на него у каждого зрителя будет свой, – говорит исполнитель заглавной роли Густафа Олег Петелин. – Во многом, это эксперимент режиссёра над жанром «комедии», очередной эксперимент над возможностями артистов с целью раскрыть новые грани, сыграть комедию по правде чувств, не переигрывая. Я думаю, это будет интересно.
В спектакле заняты народная артистка России Нина Туманова, заслуженная артистка России Марина Ланина, народный артист Бурятии Олег Петелин, заслуженные артисты Бурятии Николай Брагин и Александр Кузнецов, актрисы Екатерина Белькова, Аннета Овчинникова, Анастасия Турушева, Наталья Березина, актеры Аюр Доржиев, Владимир Барташевич, Иван Бузунов и Александр Фатеев. Об этом сообщает пресс-служба театра.
В Улан-Удэ состоится премьера комедии о «шведской семье»
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