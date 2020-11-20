Крупная партия «Стрельцов» пришла в танковое соединение
Разведывательные подразделения танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, получили крупную партию новых комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Новые комплексы «Стрелец» и «Стрелец-М» входят в боевую экипировку «Ратник» и поставляются в рамках выполнения плана программы гособоронзаказа.
Комплекс «Стрелец» – это своеобразный компьютер мобильного типа. К нему можно подключить практически любое устройство. Из индивидуальных комплексов можно создать единую сеть, данные которой будут отображаться на компьютере командира подразделения. Комплекс может в режиме реального времени отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике.
- Обычный военнослужащий может нажать всего несколько комбинаций кнопок, и его координаты местонахождения или расположение противника появятся на компьютере командира. Начальник подразделения сможет без проблем совмещать полученные данные с электронной картой местности или с фотографией заданного района, полученной со спутника, что позволит вывести на более высокий уровень организацию учебно-боевой деятельности подразделений, -сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Подразделения ВВО в Бурятии получили новые комплексы разведки
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