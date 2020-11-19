В Бурятии проходит фестиваль «Родники творчества»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

За призовые места поборются представители Улан-Удэ и 9 районов республики



В Бурятии проходит ставший уже традиционным VII республиканский фестиваль «Родники творчества». В этом году он посвящён 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится в дистанционной форме.



Всего для участия в мероприятии было принято 47 заявок с видеоматериалами от представителей общественных организаций Улан-Удэ, Бичурского, Баргузинского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Джидинского, Северо-Байкальского, Кижингинского и Иволгинского районов.



Напомним, что в фестивале участвуют инвалиды, проживающие в Улан-Удэ и районах республики, и творческие коллективы инвалидов. Конкурсанты соревнуются по следующим номинациям: «Вокальные ансамбли»; «Эстрадный вокал»; «Народный вокал»;»Дуэты и трио»; «Танцевальные номера»; «Художественное слово»; «Я – автор» (авторы стихов и песен); «Инструментальное исполнение».



При подведении итогов фестиваля будут учитываться исполнительский и творческий уровень участников, включающий оригинальное художественно-образное решение номеров, артистичность и эмоциональное исполнение.



Всем участникам, занявшим призовые места в каждой номинации, будут вручены дипломы и денежные премии. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

