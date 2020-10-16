В Улан-Удэ дело о повредившем позвоночник ребёнке ушло в суд

Перед судом предстанет владелица батута, во время игры на котором мальчик упал с высоты
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. 35-летняя женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
По данным следствия, в апреле 2019 года обвиняемая купила надувной батут «Дино Парк», который разместила на площадке возле торгового центра «Юбилейный» по улице Гагарина Улан-Удэ и стала с его помощью оказывать платные услуги в сфере отдыха и развлечения для детей.
При этом женщина в установленном порядке не зарегистрировала аттракцион в инспекции Гостехнадзора Бурятии для проверки его безопасности.
В качестве оператора батута в нарушение действующих норм она наняла несовершеннолетнюю девушку, не прошедшую специальную подготовку и аттестацию, до которой не доводились сведения о правилах поведения на батуте детей, о соблюдении ограничений по весу, возрасту и количеству клиентов и т.д.
- В связи с этим необученная девушка в должной мере не исполняла свои обязанности, связанные с обеспечением безопасности детей на аттракционе, что повлекло травмирование малолетнего ребенка. 19 мая 2019 года 6-летний мальчик во время игры внутри батута упал с высоты и получил повреждение позвоночника, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Сейчас в ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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