В Улан-Удэ дело о повредившем позвоночник ребёнке ушло в суд

Перед судом предстанет владелица батута, во время игры на котором мальчик упал с высоты



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. 35-летняя женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



По данным следствия, в апреле 2019 года обвиняемая купила надувной батут «Дино Парк», который разместила на площадке возле торгового центра «Юбилейный» по улице Гагарина Улан-Удэ и стала с его помощью оказывать платные услуги в сфере отдыха и развлечения для детей.



При этом женщина в установленном порядке не зарегистрировала аттракцион в инспекции Гостехнадзора Бурятии для проверки его безопасности.



В качестве оператора батута в нарушение действующих норм она наняла несовершеннолетнюю девушку, не прошедшую специальную подготовку и аттестацию, до которой не доводились сведения о правилах поведения на батуте детей, о соблюдении ограничений по весу, возрасту и количеству клиентов и т.д.



- В связи с этим необученная девушка в должной мере не исполняла свои обязанности, связанные с обеспечением безопасности детей на аттракционе, что повлекло травмирование малолетнего ребенка. 19 мая 2019 года 6-летний мальчик во время игры внутри батута упал с высоты и получил повреждение позвоночника, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.



Сейчас в ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





