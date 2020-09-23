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В Бурятии на границе села открыли приветственную стелу

В Бурятии на границе села открыли приветственную стелу
Общество,  Фото:асмо.рф
Стела появилась в Окинском районе

18 сентября в сельском поселении «Бурунгольское» Окинского района Бурятии открыли приветственную стелу. Яркая и стильная стела на границе поселения - это знак уважения хозяев ко всем. Не случайно разработчики вложили в архитектурный объект символический смысл, сообщает Ассоциация «Совет муниципальных образований Бурятии».

Глава района Матвей Мадасов вручил почётные грамоты и благодарственные письма членам ТОС «Хужир», ветеранам, а также специалистам администрации за активное участие в общественной жизни сельского поселения, большой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с 80-летием со дня образования Окинского района.
стела
 
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