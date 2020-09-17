Экспозицию УФСИН в Улан-Удэ пополнили новые экспонаты

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В их числе портрет бывшего начальника колонии



Фонд постоянно действующей исторической экспозиции УФСИН об истории уголовно-исполнительной системы Бурятии пополнился новыми экспонатами. Теперь стены экспозиции украшают портрет бывшего начальника исправительной колонии № 2 Леонида Друя и картина «Три богатыря». Полотна в фонд передала внучка Леонида Александровича, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Данные картины отличаются тем, что они изготовлены по необычной технологии «маркетри». Суть данной технологи состоит в том, что декоративные композиции изготовлены из тончайших листов древесного шпона.



В 1998 году была основана первая музейная комната, посвящённая истории регионального УФСИН. В настоящее время в связи с расширением фонда экспозиция занимает два зала – зал «Из истории УИС Государства Российского» и зал «Доблести и славы». В них представлено много интересных фотографий, изданий, материалов и предметов, отражающих историю уголовно-исполнительной системы республики.





