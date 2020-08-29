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25 семейских ансамблей Бурятии участвуют в международном фестивале

25 семейских ансамблей Бурятии участвуют в международном фестивале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей Бурятии просят поддержать семейские коллективы в онлайн-голосовании

25 хоров и ансамблей Бурятии участвуют в VI международном фестивале культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая», который проходит в Забайкальском крае.

- Коллективы Бурятии активно участвуют в фестивале. В этом году на конкурс заявлено 25 семейских хоров и ансамблей, отдельные исполнители, дуэты, более 30 мастеров. Это известные коллективы Бичурского, Тарбагатайского, Хоринского, Кижингинского, Селенгинского, Заиграевского районов и Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

Мастера покажут работы по художественной ручной росписи, ткачеству, вышивке, бисероплетению, лоскутному шитью, вязанию крючком, пошиву национальных костюмов, изготовлению кукол, резьбе по дереву, плетению из ивовой лозы и бересты и даже по изготовлению ткацких настольных станков.

«Семейская круговая» объединяет уникальные фольклорные ансамбли, аутентичных исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства многих регионов России, Китая, Монголии.

Фестиваль проходит в интернет-пространстве. Насыщенная онлайн-программа включает конкурс любительских коллективов, выставку, творческие лаборатории.

На сайте фестиваля «Семейская круговая» проводится голосование за приз зрительских симпатий. В социальных сетях жители Бурятии призывают поддержать земляков. Голоса принимаются до 3 сентября.

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