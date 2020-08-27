В Иркутской области снимут фильм для телеканала «Россия – Культура»

Местом съёмок документальной ленты выбран архитектурно-этнографический музей «Тальцы»



В Иркутской области снимут документальный фильм из нового цикла «Жатва радости и скорби. Судьба русского крестьянства» авторского проекта «Кто мы?». Лента будет снята по заказу телеканала «Россия – Культура»



Съёмки третьего фильм цикла состоятся с 5 по 15 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Автор цикла Феликс Разумовский в музее будет снимать уже четвёртый фильм.



В основе содержания фильма – столкновение или спор двух принципиально разных подходов к русскому крестьянству. Один подход – радищевский, выраженный в основных главах «Путешествия из Петербурга в Москву». Второй подход – пушкинский. Радищев нагнетает «ужасы крестьянской жизни», рисует забитого, угнетённого земледельца. Пушкин, прекрасно зная о тёмных сторонах крепостного права, опровергает радищевские «предрассудки».

