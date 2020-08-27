Местом съёмок документальной ленты выбран архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
В Иркутской области снимут документальный фильм из нового цикла «Жатва радости и скорби. Судьба русского крестьянства» авторского проекта «Кто мы?». Лента будет снята по заказу телеканала «Россия – Культура»
Съёмки третьего фильм цикла состоятся с 5 по 15 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Автор цикла Феликс Разумовский в музее будет снимать уже четвёртый фильм.
В основе содержания фильма – столкновение или спор двух принципиально разных подходов к русскому крестьянству. Один подход – радищевский, выраженный в основных главах «Путешествия из Петербурга в Москву». Второй подход – пушкинский. Радищев нагнетает «ужасы крестьянской жизни», рисует забитого, угнетённого земледельца. Пушкин, прекрасно зная о тёмных сторонах крепостного права, опровергает радищевские «предрассудки».
В Иркутской области снимут фильм для телеканала «Россия – Культура»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По итогам лаборатории Русский драмтеатр пополнит свой репертуар бэби-спектаклями
Местом съёмок документальной ленты выбран архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
Работы ведутся в Закаменском районе
Необычные имена девочек зарегистрированы в Каларском и Нерчинско-Заводском районах
Медали юниорам принёс первый день соревнований
«Арун» принял участие в фестивале-конкурсе народов Сибири
Всего в них примут участие 20 государственных и муниципальных коллективов
Лучших участников добровольческого движения награждают бонусами и скидками
Необычная интерактивная площадка появилась у музея природы Бурятии
Посетители увидят лучшие концерты в исполнении российских и зарубежных музыкантов
Количество участников может превышать 50 человек
Они смогут принимать до 15 человек в день
Марианна Абравитова увидела, что самолёт найдут случайно
Чемпионат страны состоится в Рязани
Комиссия минкульта проверила готовность учреждения в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм