 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

В Иркутской области снимут фильм для телеканала «Россия – Культура»

В Иркутской области снимут фильм для телеканала «Россия – Культура»
Общество,  Фото:pixabay.com
Местом съёмок документальной ленты выбран архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

В Иркутской области снимут документальный фильм из нового цикла «Жатва радости и скорби. Судьба русского крестьянства» авторского проекта «Кто мы?». Лента будет снята по заказу телеканала «Россия – Культура»

Съёмки третьего фильм цикла состоятся с 5 по 15 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Автор цикла Феликс Разумовский в музее будет снимать уже четвёртый фильм.

В основе содержания фильма – столкновение или спор двух принципиально разных подходов к русскому крестьянству. Один подход – радищевский, выраженный в основных главах «Путешествия из Петербурга в Москву». Второй подход – пушкинский. Радищев нагнетает «ужасы крестьянской жизни», рисует забитого, угнетённого земледельца. Пушкин, прекрасно зная о тёмных сторонах крепостного права, опровергает радищевские «предрассудки».
документальное кино телевидение Иркутская область музей история
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ завершилась творческая лаборатория «Территория РОСТа»
В Улан-Удэ завершилась творческая лаборатория «Территория РОСТа»
Общество, 27.08.2020
По итогам лаборатории Русский драмтеатр пополнит свой репертуар бэби-спектаклями
В Иркутской области снимут фильм для телеканала «Россия – Культура»
В Иркутской области снимут фильм для телеканала «Россия – Культура»
Общество, 27.08.2020
Местом съёмок документальной ленты выбран архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
В Бурятии ремонтируют трёхкилометровую дамбу на Джиде
В Бурятии ремонтируют трёхкилометровую дамбу на Джиде
Общество, 27.08.2020
Работы ведутся в Закаменском районе
Список имён в Забайкалье пополнился Агнессой и Даромирой
Список имён в Забайкалье пополнился Агнессой и Даромирой
Общество, 27.08.2020
Необычные имена девочек зарегистрированы в Каларском и Нерчинско-Заводском районах
Иркутские легкоатлеты стали серебряными призёрами первенства России
Иркутские легкоатлеты стали серебряными призёрами первенства России
Общество, 27.08.2020
Медали юниорам принёс первый день соревнований
Эвенкийский центр Бурятии наградили дипломами «Сибирской переклички»
Эвенкийский центр Бурятии наградили дипломами «Сибирской переклички»
Общество, 27.08.2020
«Арун» принял участие в фестивале-конкурсе народов Сибири
Творческие коллективы Забайкалья отправляются на гастроли по краю
Творческие коллективы Забайкалья отправляются на гастроли по краю
Общество, 27.08.2020
Всего в них примут участие 20 государственных и муниципальных коллективов
Добровольцы Бурятии получили «Единую карту волонтёра»
Добровольцы Бурятии получили «Единую карту волонтёра»
Общество, 27.08.2020
Лучших участников добровольческого движения награждают бонусами и скидками
В Улан-Удэ открылся «Музейный дворик»
В Улан-Удэ открылся «Музейный дворик»
Общество, 27.08.2020
Необычная интерактивная площадка появилась у музея природы Бурятии
В нацбиблиотеке Бурятии готов к открытию виртуальный концертный зал
В нацбиблиотеке Бурятии готов к открытию виртуальный концертный зал
Общество, 27.08.2020
Посетители увидят лучшие концерты в исполнении российских и зарубежных музыкантов
В Забайкалье разрешили проведение массовых мероприятий
В Забайкалье разрешили проведение массовых мероприятий
Общество, 27.08.2020
Количество участников может превышать 50 человек
Звёздный таролог дала прогноз о пропавшем в Бурятии самолёте
Звёздный таролог дала прогноз о пропавшем в Бурятии самолёте
Общество, 27.08.2020
Марианна Абравитова увидела, что самолёт найдут случайно
10 лучников Бурятии отправятся на чемпионат России
10 лучников Бурятии отправятся на чемпионат России
Общество, 27.08.2020
Чемпионат страны состоится в Рязани
В Улан-Удэ проверили хореографический колледж
В Улан-Удэ проверили хореографический колледж
Общество, 27.08.2020
Комиссия минкульта проверила готовность учреждения в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^