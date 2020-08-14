В Бурятии хотят давать премии за победы на всероссийских олимпиадах

Поощрять также планируется и готовивших школьников педагогов



В Бурятии предлагают поощрять победителей олимпиад всероссийского и первого уровней финансовой поддержкой. Об этом было заявлено на заседании правительства 13 августа. Изменения предлагается внести в республиканский закон об образовании.

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Награды смогут получать победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников первого уровня. А также педагоги, готовившие этих школьников к олимпиадам.

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- Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что у нас не было предусмотрено денежного поощрения лицам, проявивших высокие способности, в частности, педагогам, подготовивших. Именно поэтому предлагается внести соответствующие изменения. Размер и порядок денежного поощрения будет устанавливаться правительством республики, - сказал министр образования Баир Жалсанов.

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В 2019-2020 учебном году в Бурятии было три призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, один победитель и 13 призёров олимпиад первого уровня, сообщили в пресс-службе республиканского минобраза.

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Законопроект будет рассмотрен на очередной 13-й сессии Народного Хурала, которая состоится 15 сентября.



Справка:



Всероссийская олимпиада школьников длится весь учебный год и состоит из четырёх очных этапов: школьный, городской, региональный и всероссийский. Заключительный этап каждый год проводится каждый год в разных городах. Победители и призёры Всероса (так сокращённо называют эту олимпиаду) поступают без экзаменов в любой вуз страны по своему профилю.



Олимпиада первого уровня – это состязание, в котором на протяжении двух лет принимает участие не менее трёх тысяч обучающихся. Они должны быть из двадцати и более регионов России.





