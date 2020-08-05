В Забайкалье озвучили книгу поучительных историй из жизни бурятских лам

Издание стало «говорящим» по просьбе слабовидящих читателей



В Забайкальском крае репродуцировали книгу «Дождь из цветов» оренбургского писателя Игоря Муханова. Издание, в котором собраны поучительные истории из жизни бурятских лам за последние 200 лет, стало «говорящим». Теперь оно доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.



- К нам обратились наши постоянные читатели с просьбой озвучить книгу. В ней собраны прекрасные зарисовки легенд, преданий и бытовых сказаний бурятского народа, которые заставляют задуматься о том, что же он оставит после себя. Была проведена большая работа. Издание озвучил артист Забайкальского краевого драматического театра Алексей Плетнёв, - рассказали в специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих Забайкальского края.



Презентация «говорящей» книги состоится 13 августа в 12:00 в здании спецбиблиотеки. На мероприятии общественный деятель Забайкальского края Гончикбал Баиров расскажет историю создания книги «Дождь из цветов». Руководитель фольклорного коллектива «Наян Наваа» Сэсэг Тумурова прочтёт притчу на бурятском языке и исполнит песню. Артист Алексей Плетнёв поделится своим впечатлением от работы над книгой и прочтёт одну из полюбившихся притч.



Отметим, что в Забайкальской краевой специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих в Чите находится самое большое собрание тифлолитературы в регионе. Учреждение не только приобретает новые аудиокниги, но и создаёт свои уже много лет. Запись производится с помощью профессионального оборудования. В качестве дикторов приглашаются актёры краевого драматического театра, которые читают произведения, в том числе, забайкальских авторов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

